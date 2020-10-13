Son Dakika | Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Spor Arena Dış Haberler - Portekiz Futbol Federasyonu, Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun herhangi bir semptom göstermemesine rağmen ilk testinin pozitif çıktığı ve ikinci testin sonucunun beklenildiği belirtildi.

Cristiano Ronaldo ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de TSİ 21.45'te oynanacak İsveç maçının kadrosundan önlem amaçlı olarak çıkarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor. İkinci testin sonucu bekleniyor."

BAŞI BÜYÜK DERTTE

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını kapsamında yaptığı ihlaller ve uymadığı kurallar sebebiyle hakim karşısına çıkabilir.

Torino Halk Sağlığı Merkezi, corona virüsü önlemlerine uymayarak milli takım kampı için şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

CEZAİ YAPTIRIM KESİM

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan coronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etmişti.

Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtilmişti.

DİĞER OYUNCULARIN TEST SONUCU NEGATİF

Ayrıca pozitif vakanın ardından milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

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