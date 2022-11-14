Son Dakika: Cristiano Ronaldo'dan zehir zemberek sözler! 90 dakikalık röportajda her şeyi anlattı... "Adını bile bilmiyordum, ihanete uğradım"

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo kariyerinin en çarpıcı röportajlarından birini verdi ve gündeme dair oldukça sert açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü gazeteci Piers Morgan ile 90 dakikalık bir televizyon röportajı gerçekleştiren Portekizli futbolcu, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar her şeyi dobra dobra anlattı.

"ERIC TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da...

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"ONDAN DAHA YAKIŞIKLI OLDUĞUMU SÖYLEMEME GEREK YOK"

Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten.

"TARAFTARLAR GERÇEĞİ BİLMELİ"

Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler... Görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar.

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"FERGUSON'DAN SONRA İLERLEME SIFIR"

Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim

"RALF RANGNICK'İN ADINI BİLE DUYMADIM"

Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım.