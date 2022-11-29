Son Dakika: Cristiano Ronaldo'dan tartışmalı golle ilgili ilk açıklama! Piers Morgan'a soyunma odasında mesaj atmış... Topa dokundu mu?

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Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleye damga vuran sekansın başrolünde Cristiano Ronaldo vardı.

Takım arkadaşı Bruno Fernandes'in yaptığı ortaya yükselen Cristiano Ronaldo'nun hamle yaptığı top ağlarla buluştu. Portekizli futbolcu, golün ardından büyük sevinç yaşarken, takım arkadaşları da kutlamak için yanına geldi. Ancak FIFA, söz konusu golü Cristiano Ronaldo yerine Bruno Fernandes'e yazarak futbol kamuoyunu ikiye böldü.

Futbol dünyası Cristiano Ronaldo'nun topa tokunup dokunmadığını tartışırken Portekizli oyuncunun soyunma odasında attığı mesaj ve pozisyona ilişkin görüşleri ortaya çıktı.

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DAKİKA DAKİKA MAÇTA YAŞANANLAR

Portekiz; Muslera, Torreira ve Maxi Gomez'in formasını giydiği Uruguay ile zorlu bir mücadeleye çıktı. Lusail Stadı'nda oynanan oynanan karşılaşmada gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olurken Uruguay'In etkisiz kaldığı ilk devre 0-0 eşitlikle son buldu.

İkinci devrenin 52. dakikasında bir taraftarın sahaya girmesinin ardından oyun kısa süreli durdu ve ardından yeniden başladı. Karşılaşmanın 54. dakikasında Portekiz öne geçti. Bruno Fernandes'in ortasında Ronaldo ceza sahası içinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna girdi ve 74. dakikada ise yaptığı vuruşta direği geçemedi. Portekiz, maçın uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes, 90+3. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti: 2-0.

Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 6 puana yükseldi ve son 16 takım arasına adını yazdırdı. 1 puanda kalan Uruguay'da ise Galatasaraylı isimler Fernando Muslera ve Lucas Torreira, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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TARTIŞMA YARATAN GOL: DOKUNDU MU, DOKUNMADI MI?

Portekiz'in 54. dakikada bulduğu gol ise tartışma konusu oldu. Bruno Fernandes'in ortasında topa yükselen Cristiano Ronaldo hamle yaparken top ağlarla buluştu. Gol sonrası Portekizli oyuncular Cristiano Ronaldo'ya doğru koştu. FIFA ilk olarak golü Ronaldo'ya yazarken daha sonra değişikliğe giderek golü Bruno Fernandes'e yazdı.

Portekiz'in ilk golü sonrası sosyal medyada futbolseverler ve yorumcular ikiye bölündü. Bir grup golü Ronaldo'nun attığını savunurken diğer grup ise Bruna Fernandes'e yazılmasının doğru olduğunu kaydetti.

ŞİMDİLİK TARİHE GEÇME ŞANSINI KAYBETTİ

Dünya Kupası'nda 18 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 8 gol kaydetti. Portekizli yıldız şimdilik ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını kaçırdı.

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SOYUNMA ODASINDAN MESAJ ATTI İDDİASI

Tartışma yaratan pozisyona dair Cristiano Ronaldo cephesinden ilk hamle geldi. DailyMail'de yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, Uruguay maçı sonrasında soyunma odasında ünlü gazeteci Piers Morgan'a mesaj attı.

Geçtiğimiz günlerde Piers Morgan'a verdiği sansasyonel röportaj serisiyle Manchester United macerasını noktalayan Cristiano Ronaldo, yine dünyanın konuştuğu bir konuda aynı isim üzerinden açıklama yapmayı tercih etti.

Fox Soccer'da yorumculuk yapan Alexi Lalas, Piers Morgan ile arasında geçen konuşmayı ve Cristiano Ronaldo'nun mesaj attığı bilgisini yayında izleyicilerle paylaştı. Lalas, "Bence gecenin haberi, Cristiano Ronaldo'nun topa dokunduğunu iddia etmesine rağmen skorun ona yazılmaması. Az önce Piers Morgan ile birlikteydim ve Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını söyledi. Ronaldo, topa dokunduğuna inanıyormuş." dedi.

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BRUNO FERNANDES: RONALDO'NUN DOKUNDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Uruguay maçının ardından açıklamalarda bulunan Bruno Fernandes ise, "Amacım Ronaldo'ya orta açmaktı ve o an gol Cristiano'nun golüymüş gibi sevindim. Onun dokunduğunu düşündüm. Gol kimin olursa olsun fark etmez. Önemli olan güçlü bir rakibi mağlup etmemiz ve tur atlamamız." demişti.