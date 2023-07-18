Son Dakika: Cristiano Ronaldo'dan tartışma yaratan Süper Lig sözleri! Lionel Messi'ye gönderme...

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Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden ve bu transfer tercihi imza attığı dönemde bir hayli tartışılan Cristiano Ronaldo futbol gündemine damga vuran açıklamalarda bulundu.

Al-Nassr'a transfer olmasının ardından Avrupa'da kalmaması sebebiyle eleştirilen Portekizli yıldız futbolcu, Celta Vigo'ya 5-0 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından dünya liglerindeki rekabeti yakından ilgilendiren iddialı sözler kullandı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Suudi Arabistan Ligi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcunun, Celta Vigo'ya 5-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından kullandığı bu sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

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Portekizli isim ayrıca Avrupa'da futbol kalitesinin çok düştüğünü ifade ederek kendisi için Avrupa kapısının kapandığını ifade etti. Ronaldo, Avrupa'ya dönmesi durumunda forma giymek isteyeceği tek ligin Premier Lig olduğunu belirtti.

MESSI'YE GÖNDERME

Suudi Arabistan Ligi'nin MLS'ten daha iyi olduğuna vurgu yaparak Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'ye gönderme yapmayı es geçmeyen deneyimli oyuncu, hiçbir Avrupa kulübüne dönmeyeceğini yineledi.

CRISTIANO RONALDO'NUN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLERİ

"BUNU HAK ETMEDİK, HAYATIMIN EN EĞLENCELİ SEZON ÖNCESİ"

"Bence hakem kırmızı kart pozisyonunda biraz abarttı. Çok şiddetli bir müdehaleyse anlarım ama sarı kart verebilirdi, oyunu bozmayabilirdi. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Bunu hak etmedik, bu maçla ilgili aklımızda kalacak şey ilk yarıda iyi oynayan taraf bizdik. Hayatımın en eğlenceli sezon öncesini yaşıyor. Çok çalışıyoruz. Luis Castro'nun gelişinden, takım arkadaşlarımdan tüm ekipten çok memnunum. Bazı oyuncularımız hala eksik ama kadromuzu güçlendireceğiz, hocamız da iyi bir iş çıkaracağına eminim"

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"AVRUPA KAPISI KAPANDI, KANITLANACAK ŞEYİNİZ YOKSA ÖLÜSÜNÜZDÜR"

"O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 buçuk yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda. Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu."

TARTIŞMA YARATAN SÜPER LİG SÖZLERİ

"Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum. Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde."

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KABUSU YAŞADILAR: 18 DAKİKADA 5 GOL

Al-Nassr, ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında Cristiano Ronaldo'nun oyundan çıkmasıyla adeta kabusu yaşadı. 52. dakikada Al Amiri'nin kırmızı kart görmesiyle de 10 kişi kalan Suudi Arabistan ekibi, kalesinde arka arkaya 5 gol gördü ve sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Celta Vigo'nun gollerini 57. dakikada Gael Alonso, 62. ve 71. dakikalarda Miguel Rodriguez ve 73. ile 75. dakikalarda Jorgen Larsen kaydetti.

SÖZLEŞMESİYLE GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca üçüncü kez dünyanın en çok kazanan sporcusu olmayı başardı. Forbes tarafından belirlenen listede, Al-Nassr'a transfer olduktan sonra 136 milyon dolarlık gelir elde eden Ronaldo, 2023 yılının en yüksek kazanan sporcusu unvanını elde etti.

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MESSI'DEN DEVRALDI

Guinness Dünya Rekorları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Portekizli yıldızın meşhur kitaba girdiği açıklandı. Cristiano Ronaldo, bu unvanı 2022 yılının en çok kazanan sporcusu Lionel Messi'den devraldı. Messi, 2022 yılında Paris Saint-Germain'de oynarken 130 milyon dolarlık gelir elde ederek geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcusu olmuştu.

FUTBOLA 20 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AYIRDILAR

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açıkladığı “2030 Vizyonu” çerçevesinde dünyanın yeni finans merkezi ve Ortadoğu’nun cazibe merkezi olmak için girişimlerine başlayan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük 10 futbol liginden biri olmak için de düğmeye bastı.

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Ülkenin 700 milyar dolar büyüklüğündeki varlık fonu PIF ile devlet petrol şirketi Aramco çok sayıda futbol kulübünü satın aldı. PIF, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal ve Al-Nassr futbol kulüplerinin yüzde 75 hisselerini aldı.

İspanyol basınından El Mundo'nun haberine göre; Suudi Arabistan önümüzdeki iki yıl içinde dünyaca ünlü yıldız futbolcuları, liglerine getirmek için 20 milyar Euro harcamayı planlıyor. Devlet, bazı kulüplerin yıldız transferleri kadrosuna katmaları için fon ayırdı.

SUUDİ ARABİSTAN TRANSFERDE FUTBOL PİYASASINI KARIŞTIRDI

FIFA ve UEFA'nın uyarısına karşın geri adım atmayan Suudi Arabistan ligi Futbol takımları, birçok yıldız futbolcuya yüksek maaşlar ve bonservis ödeyerek imza attırıyor. Bir dönem Çin ligi takımlarının baskısı altında kalan Avrupalılar, kendi verdikleri maaşın 10 katı üzerine kadar çıkan Suudi Arabistan ligi takımlarına karşı direnç göstermekte çok zorlanıyor.

AÇIK 150 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI

18 takımlı Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde, bu sezon 100'e yakın futbolcu transferi gerçekleşti. 130'a yakın yabancı futbolcunun bulunduğu ligden giden 90'a yakın oyuncu 15 milyon civarında gelir sağlarken, gelen 83 futbolcuya 150 milyon Euro'dan fazla para ödendi. Yaş ortalaması 28 olan ve 500 milyon Euro'dan fazla toplam değeri olan ligdeki takımlar şu ana kadar yaptıkları transferde 150 milyon Euro'ya yakın açık verdi.