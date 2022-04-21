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Son Dakika: Cristiano Ronaldo'dan Liverpool paylaşımı! Son maçtaki desteğin ardından...

#Cristiano Ronaldo#Liverpool#Georgina Rodriguez
Son Dakika: Cristiano Ronaldodan Liverpool paylaşımı Son maçtaki desteğin ardından...

İkiz çocuklarından birini kaybeden Cristiano Ronaldo, kendisine destek veren ve "Asla yürümeyeceksin" tezahüratını söyleyen Liverpool taraftarı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde iki bebeklerinden erkek olanını kaybeden ve Manchester United'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta rakip taraftarların desteğini alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, verilen desteğe kayıtsız kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Ronaldo, bebeklerini kaybettiklerini duyurmuştu.

Açıklamada, "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz." ifadelerini kullanmış ve Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta forma giyememişti.

Liverpool taraftararı, Cristiano Ronaldo'nun forma numarasını atfen mücadelenin 7. dakikasında, Merseyside temsilcisiyle özdeşleşen ünlü "You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) marşlarını söylemişti.

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Portekizli süper yıldız, Liverpool taraftarının bu desteğine sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

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"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Kendisi lehine yapılan tezahüratın videosunu paylaşan Ronaldo, "Tek dünya... Tek spor... Tek küresel aile... Teşekkürler Anfield. Ben ve ailem bu saygı ve şefkat anını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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#Cristiano Ronaldo#Liverpool#Georgina Rodriguez

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