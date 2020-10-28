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Futbol
Haber Giriş: 28.10.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testi tepkisi!

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Son Dakika | Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testi tepkisi!
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14 Ekim'de koronavirüse yakalanan, sonrasında yapılan 4 test de pozitif çıkan ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Cristiano Ronaldo, yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Instagram hesabından karantinada bir pozunu paylaşan Cristiano Ronaldo; 'Sağlıklı ve iyi hissediyorum' mesajını yazdı. Portekizli yıldız bu paylaşımın altına 'PCR testi saçmalık' şeklinde bir de yorum bıraktı.

Son Dakika | Cristiano Ronaldodan koronavirüs testi tepkisi

Son Dakika | Cristiano Ronaldodan koronavirüs testi tepkisi

Son Dakika | Cristiano Ronaldodan koronavirüs testi tepkisi

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