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Son Dakika | Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testi tepkisi!
14 Ekim'de koronavirüse yakalanan, sonrasında yapılan 4 test de pozitif çıkan ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Cristiano Ronaldo, yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Instagram hesabından karantinada bir pozunu paylaşan Cristiano Ronaldo; 'Sağlıklı ve iyi hissediyorum' mesajını yazdı. Portekizli yıldız bu paylaşımın altına 'PCR testi saçmalık' şeklinde bir de yorum bıraktı.
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