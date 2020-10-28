Son Dakika | Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testi tepkisi!

Instagram hesabından karantinada bir pozunu paylaşan Cristiano Ronaldo; 'Sağlıklı ve iyi hissediyorum' mesajını yazdı. Portekizli yıldız bu paylaşımın altına 'PCR testi saçmalık' şeklinde bir de yorum bıraktı.





"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...