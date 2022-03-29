Son Dakika: Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması! "Patron benim, konu kapanmıştır!"

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak olan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, kritik mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında emeklilik iddialarına ilişkin net açıklamalarda bulundu.

Oynayabildiği sürece kariyerine devam etmek istediğinin altını çizen 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Daha fazla oynayabileceğimi hissedesem devam ederim. Patron benim. Konu kapanmıştır." dedi.

42 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYOR

Sezon başında Juventus'tan ayrılarak, 2003-2009 yılları arası formasını giydiği Manchester United'a geri dönen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağman daha uzun yıllar forma giymek istediğini söylemişti.

ESPN Brasil'e konuşan Portekizli yıldız, yaşı ile ilgili, "Genetik olarak 30 yaşında olduğumu hissediyorum. Vücuduma ve zihnime çok iyi bakıyorum. Son zamanlarda öğrendiğim bir şey, neye ihtiyacın olursa vücudun bunu sağlayabilir. Ancak asıl savaş zihinsel." sözlerini sarf etmişti.

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Ne kadar daha futbol oynamak istediği hakkında ise Portekizli yıldız, "40, 41 veya 42 yaşıma kadar oynayıp oynamayacağımı öğrenmek istiyorum ama en önemli şey anın tadını çıkarmak." demişti.

PREMIER LİG REKORU KIRABİLİR

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de 41 yaşına kadar futbol oynaması durumunda 40 yaş ve 272 günle Premier Lig'in en yaşlı oyuncusu rekorunu elinde tutan eski Manchester United ve Tottenham futbolcusu Teddy Sheringham'ı geride bırakarak tarihe geçecek.