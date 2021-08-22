Son Dakika: Cristiano Ronaldo kafaları karıştırdı! Oynamak istemedi iddiası...

Spor Arena Dış Haber - Juventus'la 1 yıl sözleşmesi bulunmasına karşın geleceği hala belirsizliğini koruya Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Udinese'ye konuk olacak Torino ekibinde Portekizli yıldızın oynamak istemediği iddia edildi.

Juventus'un Udinese karşısındaki 11'inde yer almayan Ronaldo'nun bir sakatlığının bulunmadığı belirtilirken takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, Udinese maçına kendi isteğiyle yedek başladı.

Bu haberin sonrasında ise Portekizlinin durumu hakkında açıklama yapan Nedved, Ronaldo'nun kesin olarak takımda kalacağını ve 11'de yer almamasının normal bir durum olduğunu söyledi.

NEDVED İDDİALARI YALANLADI

Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved, Ronaldo'nun oynamamasının normal bir durum olduğunun altını çizerken "Ronaldo'yla yolumuza devam etme kararı aldık, bugün oynamaması normal bir durum. Kesin olarak takımda kalacak." açıklamasını yaptı.

ALLEGRi: "TAKIMDA KALACAĞINI SÖYLEDİ"

Juventus'taki ikinci dönemini geçiren Massimiliano Allegri, takımının Udinese ile oynayacağı maç öncesinde Ronaldo ile arasında geçen diyaloğu anlatırken oyuncunun takımda kalmak istediğini belirtmişti.

Ronaldo'nun kendisine takımda kalacağını söylediğini söyleyen Allegri, "Ronaldo takımımız için çok önemli bir isim. U23 takımı ile oynadığımız hazırlık maçında oynamadı çünkü ona dinlenmesi için izin verdim. Bize değer katıyor ve hem onu hem de takımımızı ekip çalıştırmasıyla geliştirmemiz gerekiyor. Bana Juve'de bizimle kalacağını söyledi ve şu an her şeyi açıklığa kavuşturduğumuz için durumumuz gayet iyi." diye konuşmuştu.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlamıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torino ekibine odaklandığını kaydeden Ronaldo, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır. Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde. İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf." ifadelerine yer vermişti.

MESSI - RONALDO RÜYASI GERÇEK Mİ OLACAK?

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; PSG gelecek sezon Portekizli yıldızı kadrosuna katacak ve Messi-Ronaldo hayali gerçeğe dönüşecek.

İspanyol basını, Juventus'ta son yılına giren Ronaldo'yu PSG'ye yazdı. Messi-Ronaldo-Neymar'ı bir arada görmek isteyen Nasser Al-Khelaifi'nin, Portekizli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın 2 yıl daha futbol oynamak istediğini ve Paris'e sıcak baktığını belirtti.

Mbappe'yi kadroda tutmanın hesaplarını yapan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız ekibinde son senesini geçiren ve sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, Real Madrid'e gitmek için imkanlarını zorlasa da transferi henüz gerçekleşmedi.

PSG Başkanı Al-Khealifi, 22 yaşındaki yıldızın ayrılma isteğine, "Mbappe yarışmacı bir takım istemişti ve şimdi var. Gitmek için bir bahanesi yok." sözleriyle olumsuz yanıt verdi.

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