Son dakika | Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Fransa, ağırladığı Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti.



FRANSA, HIRVATİSTAN'I YIKTI

Ev sahibi ekipte golleri 43. dakikada Antoine Griezmann, 45. dakikada Anthony Martial, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada Olivier Giroud atarken, Hırvatistan'da 16. dakikada Dejan Lovren ve 55. dakikada Josip Brekalo ağları sarsan isimler oldu.



RONALDO YİNE BAŞROLDE

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz deplasmanda İsveç'i 2-0 yendi. Konuk ekibin 2 golü de Cristiano Ronaldo'dan gelirken, 35 yaşındaki oyuncu milli takım gollerini 101'e çıkardı ve İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu.



UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



A LİGİ 2. GRUP

Danimarka-İngiltere: 0-0

Belçika-İzlanda: 5-1



A LİGİ 3. GRUP

Fransa-Hırvatistan: 4-2

İsveç-Portekiz: 0-2



C LİGİ 1. GRUP

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1

Karadağ-Lüksemburg: 0-1



C LİGİ 2. GRUP

Ermenistan-Estonya: 2-0

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1



D LİGİ 2. GRUP

San Marino-Liechtenstein: 0-2

