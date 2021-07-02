Son dakika: Cristiano Ronaldo yine rekor kırdı ve zirveye çıktı! Dwayne Johnson ve Lionel Messi...
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz haftalarda Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olmuştu. Ronaldo, Instagram'da paylaşım başına aldığı parayla da ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ı(The Rock) geride bırakıp zirveye oturdu.
Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'de Portekiz formasıyla 5 gol atan ve kariyerindeki rekorlara yenilerini ekleyen Cristiano Ronaldo, sosyal medyanın da zirvesine çıktı.
Portekizli yıldız geçtiğimiz haftalarda Instagram'da 300 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kullanıcı olmuştu.
Ronaldo, Instagram'da paylaşım başına 1,6 milyon dolara ulaşan kazancıyla da ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ı (The Rock) geride bırakıp zirveye yerleşti.
Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi ise 7. sırada kendisine yer buldu.
INSTAGRAM'DA PAYLAŞIM BAŞINA GELİR SIRALAMASI
Cristiano Ronaldo: 1 milyon 600 bin dolar
Dwayne Johnson: 1 milyon 520 bin dolar
Ariana Grande: 1 milyon 510 bin dolar
Kylie Jenner: 1 milyon 490 bin dolar
Selena Gomez: 1 milyon 460 bin dolar
Kim Kardashian: 1 milyon 410 bin dolar
Lionel Messi: 1 milyon 160 bin dolar
Beyonce Knowles: 1 milyon 140 bin dolar
Justin Bieber: 1 milyon 100 bin dolar
Kendall Jenner: 1 milyon 5 bin dolar
INSTAGRAM'DA EN ÇOK TAKİPÇİYE SAHİP KULLANICILAR
1. Ronaldo: 308 milyon
2. The Rock: 250 milyon
3. Ariana Grande: 248 milyon
4. Kylie Jenner: 245 milyon
5. Selena Gomez: 241 milyon
6. Kim Kardashian: 232 milyon
7. Leo Messi: 224 milyon
8. Beyonce: 190 milyon
9. Justin Bieber: 180 milyon
10. Kendall Jenner: 172 milyon