Son Dakika: Cristiano Ronaldo ve Messi yaşlanmıyor! 80 yıl sonra futbol tarihinde bir ilk... Yok artık...

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UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçları başta olmak üzere birbirinden heyecanlı müsabakaların oynandığı geceye 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo ve 34 yaşındaki Lionel Messi damga vurdu.

Hazırlık maçında Estonya ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı. Hazırlık müsabakasında Arjantin ile Estonya karşı karşıya gelirken maça damga vuran isim attığı 5 golle Lionel Messi oldu.

66 DAKİKADA 5 GOL

Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü yıldız, müsabakanın 8, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarında sahneye çıkarak Arjantin'e 5-0'lık galibiyeti getirdi. Lionel Messi böylece Arjantin Milli Takımı'ndaki gol sayısını 86'ya yükseltmiş oldu.

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80 YIL SONRA BİR İLK

Estonya karşısında 5 kez gol sevinci yaşayan Arjantinli oyucu, milli takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce 1941 yılında Kolombiya Milli Takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moreno bir müsabakada 5 gol birden atma başarısı göstermişti.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA BİR MAÇTA 5 GOL ATANLAR

2022, Messi (5)

1942, Jose Moreno (5)

1941, Juan Marvezzi (5)

PUSKAS'I GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, kariyerinde ikinci kez bir maçta 5 gol kaydetme başarısı gösterdi ve Feren Puskas gibi bir efsaneyi geride bırakarak milli takımlar düzeyinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

MİLLİ TAKIM FORMU YÜKSELİYOR

Finalissima 2022'de de İtalya'yı 3-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi yaptığı 2 asistle maça damga vurmuş ve takımına kupayı getirmişti. Yetenekli oyuncunun milli takım formasıyla son iki performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini topluyor.

KARİYERİNİN 56. HAT-TRICK'İ

Kariyerindeki 56. hat-trickini yapan Lionel Messi Arjantin formasıyla 30 farklı ülkeye gol attı. PSG ile bu sezon oynadığı futbolla eleştirilen Messi milli takım formasıyla hem İtalya hem de Estonya maçlarında eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.

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LIONEL MESSI'NİN 5 GOL ATTIĞI MAÇLAR

2012, Bayer Leverkusen

2022, Estonya

RONALDO YAŞLANMIYOR

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. maç gününde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikada Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo kaydetti. Maçta 2 gol atan 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz milli formasıyla 117. golüne atarak kendi rekorunu geliştirmeye devam etti.

Bu sonucun ardından Portekiz, 4 puanla ve averajla grubun zirvesine yerleşti. İsviçre ise henüz puanla tanışamadı. Portekiz, bir sonraki maçında Çekya'yı ağırlayacak. İsviçre ise sahasında İspanya'yı konuk edecek.

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MİLLİ TAKIMLAR DÜZEYİNDE EN GOLCÜ OYUNCULAR

Cristiano Ronaldo: 117

Ali Daei: 109

Mokhtar Dahari: 89

Lionel Messi: 86

Ferenc Puskás: 84

MOSTAFA MOHAMED VE BAKASETAS ATTI

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Yunanistan, Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Yunanistan'ın golü, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed ise Mısır'ın Gine'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ülkesinin galibiyet golünü attı.

HAALAND SERİYE BAĞLADI, SORLOTH ASİST YAPTI

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup maçında İsveç'le Norveç karşılaştı. Mücadeleyi Norveç Haaland'ın golleriyle 2-1 kazanırken ikinci golün asistini Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Alexander Sörloth yaptı.

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Norveç formasıyla üst üste 7. maçta gol atan Erling Haaland, 19. milli mücadelesinde 18. golünü atmayı da başardı.