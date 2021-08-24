Son Dakika: Cristiano Ronaldo transferinde yılın takası! Guardiola ya da Lionel Messi...

Spor Arena Dış Haber - Juventus'un, Serie A'nın ilk haftasında Udinese'ye konuk olduğu maça yedek başlayan Ronaldo için "oynamak istemedi" şeklinde iddialar ortaya atılırken Asbaşkan Pavel Nedved, bu durumun normal olduğunu belirterek yalanlamıştı.

SON ROTA İNGİLTERE

Transfer sezonunun başından bu yana ismi Paris Saint-Germain, Real Madrid gibi devlerle anılan Ronaldo'nun İngiltere'ye dönme ihtimalini olduğu belirtilirken PSG defterinin ise henüz kapanmadığı kaydedildi.

Tutto Sport'un Portekizlinin yakın çevresine dayandırdığı haberde, Ronaldo'nun Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye transfer olabileceği ifade edildi.

RONALDO'NUN YERİNE JESUS

Haberde, Juventus'un 30-40 gol atabilecek bir oyuncuyu kaybetmek istemediği de belirtilirken olası bir ayrılık durumunda Ronaldo'ya karşılık takasta Gabriel Jesus'u takıma katmak isteyeceği iddia edildi.

Portekizli yıldızın Lionel Messi'de sonra 31 Ağustos'a kadarki sürede transferin yeni yıldızı olacağı kaydedildi.

Correire dello Sport'un haberine göre Ronaldo, Juventus'taki kariyerine son verme kararı alırken yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes, bir süredir oyuncuya kulüp bulmaya çalışıyor.

KIRMIZI ŞEYTANLAR DA GÜNDEMDE

Masada olan takımlardan birinin de eski kulübü Manchester United olduğu kaydedildi. Mendes'in ise İngiliz devinin Ronaldo'ya ilgisini arttırma amacında olduğu iddia edildi.

KANE İÇİN KAFALARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Portekizli menajerin bir yandan da Harry Kane'i transfer etmek isteyen Manchester City'nin aklını karıştırmaya çalıştığı belirtildi.

MESSI - RONALDO AYNI TAKIMDA

Bununla birlikte Paris-Saint Germain ihtimalinin de yok sayılamayacağı belirtilirken transferin gerçekleşmesi durumunda, Ronaldo ile Messi'nin aynı takımda izlenme ihtimalinin olduğu kaydedildi.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlamıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torino ekibine odaklandığını kaydeden Ronaldo, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır. Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde. İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf." ifadelerine yer vermişti.

OYNAMAMASI NORMAL

Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved, Ronaldo'nun Udinese maçında ilk 11'de oynamamasının normal bir durum olduğunun altını çizerken "Ronaldo'yla yolumuza devam etme kararı aldık, bugün oynamaması normal bir durum. Kesin olarak takımda kalacak." açıklamasını yaptı.

"TAKIMDA KALACAĞINI SÖYLEDİ"

Juventus'taki ikinci dönemini geçiren Massimiliano Allegri, takımının Udinese ile oynayacağı maç öncesinde Ronaldo ile arasında geçen diyaloğu anlatırken oyuncunun takımda kalmak istediğini belirtmişti.

Ronaldo'nun kendisine takımda kalacağını söylediğini söyleyen Allegri, "Ronaldo takımımız için çok önemli bir isim. U23 takımı ile oynadığımız hazırlık maçında oynamadı çünkü ona dinlenmesi için izin verdim. Bize değer katıyor ve hem onu hem de takımımızı ekip çalıştırmasıyla geliştirmemiz gerekiyor. Bana Juve'de bizimle kalacağını söyledi ve şu an her şeyi açıklığa kavuşturduğumuz için durumumuz gayet iyi." diye konuşmuştu.

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