Son Dakika: Cristiano Ronaldo transferinde son dakika! İstanbul'da görüşme derken Manchester City...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun İtalya macerasını noktalamayı istediğinin ortaya çıkmasının ardından Portekizli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu haline geldi.

Transfer döneminde ismi Manchester City ve Paris Saint Germain ile anılan Cristiano Ronaldo, son olarak Harry Kane'in Tottenham'da kalacağını açıklamasının ardından Pep Guardiola'nın takımına bir adım daha yaklaşmıştı.

Harry Kane transferinin masadan kalmasının ardından Manchester City'nin Cristiano Ronaldo transferine yoğunlaşacağı ve bu sansasyonel imzaya öncelik vereceği konuşuluyor. İtalyan basını, Portekizli futbolcu için ilk resmi teklifinin yapıldığını öne sürdü.

"MANCHESTER CITY İLE RONALDO ANLAŞMAYA VARDI"

İspanyol AS'ın son dakika haberine göre Ronaldo ile Manchester City, 2 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Bugün Torino'ya giden Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Juventus ile City arasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Juventus, 25-30 milyon Euro bir bonservis bedeli isterken City ise para ödemeden transferi noktalamak amacında. Taraftar arasında görüşmeler devam ediyor.

MANCHESTER CITY'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Manchester City'nin Portekizce resmi Twitter hesabı, transferle ilgili haberlerden birine 'büyüteçli göz' emojisiyle yanıt verdi.

JUVENTUS SATMAYA SICAK BAKIYOR

Sky İtalya'nın haberine göre; Juventus, haftalık 500 bin avroluk maaş yükünden kurtulmak adına 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Portekizli yıldız oyuncunun da İtalya macerasını noktalamayı düşünmesi sebebiyle menajeri Jorge Mendes'e kendisine takım bulması konusunda talimat verdiği kaydedildi. Dünyaca ünlü menajer, Juventus'a 25-30 milyon avro kazandıracak bir formül üzerinden takım arayışlarını sürdürüyor.

25 milyon avrodan daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceğini Jorge Mendes'e bildiren Juventus cephesine henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı biliniyor.

Cristiano Ronaldo'yu yeniden Premier Lig'e getirmek isteyen Manchester City'nin iki yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Söz konusu teklife 'evet' demesi halinde Cristiano Ronaldo sezon başında 15 milyon avro kazanacak.

PSG, TÜRKİYE VE RONALDO İDDİASI

Cristiano Ronaldo'nun isminin anıldığı bir diğer takım ise Paris Saint Germain... Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi konusunda yeşil ışık yalan Fransız devinin, Portekizli futbolcu için girişimlerde bulunması bekleniyor.

Uluslararası basında yer alan iddialara göre; UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen Juventus Başkanı Angelli ile PSG Başkanı Al-Khelaifi, Cristiano Ronaldo transferinin Türkiye'de masaya yatırılacağı ileri sürülmüştü.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlamıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torino ekibine odaklandığını kaydeden Ronaldo, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır. Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde. İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf." ifadelerine yer vermişti.