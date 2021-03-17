Son dakika: Cristiano Ronaldo transferinde büyük sürpriz! Real Madrid derken...

Spor Arena Dış Haber- İtalya Serie A'da Juventus ile iki şampiyonluk kazanan ancak bu sezon zirvenin gerisinde kalan ancak son 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'ne erken turlarda veda etmesinden ötürü mutsuz olduğu yönünde haberler çıkan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın Real Madrid'e dönmek istediği belirtilmişti. Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane da konuyla ilgili; "Ronaldo Madrid'e dönebilir. Onu çok yakından tanıyoruz ancak şu anda Juventus'un oyuncusu ve sözleşmesine saygı duymak zorundayız. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

MANCHESTER UNITED SÜRPRİZİ!

Real Madrid'e döneceği haberlerinin ardından Cristiano Ronaldo'nun ismini dünyaya duyurduğu Manchester United'a gideceği yönünde haber çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a gitmesinin Real Madrid'e gitmesinden daha büyük olasılığa sahip olduğu ifade edildi.

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"REAL MADRİD HAALAND VEYA MBAPPE'Yİ DÜŞÜNÜYOR"

TuttoSport'un haberinde Ronaldo'yu gündeminde tutan Real Madrid'in önceliğinin genç yıldızlar Erling Haaland ve Kylian Mbappe olduğu, bu oyunculardan alınacak sonuç çerçevesinde ibrenin Ronaldo'ya dönebileceği belirtildi.

'MADRID'DE YAŞAMAYA SICAK BAKIYOR AMA...'

Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez'in Madrid'de yaşamaya daha sıcak baktığı ve ancak Portekizli oyuncunun Manchester'ı tercih etmesi halinde ciddi bir sorun yaşanmayacağı kaydedildi.

MAAŞI GÖZ KORKUTUYOR

Öte yandan Manchester United ve Real Madrid, Ronaldo'nun yıllık 30 milyon Euro'yu aşan maaşından çekiniyor.

JUVENTUS'UN TALEBİ DE BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Corrierre dello Sport, Juventus'un, 3 yıl önce 117 milyon euro ödediği Cristiano Ronaldo'nun satılması için Real Madrid'den 29 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu.

PSG DE YAKIN TAKİPTE

Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecini Fransa devi PSG'nin de yakından takip ettiği, Mbappe'nin ayrılması halinde Portekizli yıldızı takıma katmayı düşünebilecekleri belirtildi.

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