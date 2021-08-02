Son Dakika: Cristiano Ronaldo seçimini yaptı! Juventus'tan ayrılmak istiyor...

Spor Arena Dış Haber - 2018 yılından beri İtalyan ekibinin formasını giyen Portekizli futbolcunun adı, yaz transfer döneminde sık sık Paris Saint Germain'le anılırken yıldız ismin Torino ekibinde kalacağı açıklanmıştı.

Juventus'la yeni sezon çalışmalarını sürdüren Ronaldo ile ilgili olarak çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atılırken Portekizlinin İtalya'dan ayrılmak istediği belirtildi.

GELECEĞİ MBAPPE'YE BAĞLI

AS'ın geçtiği habere göre; Juventus'ta kalmak istemeyen Ronaldo, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması durumunda, Fransız ekibinin peşine düşeceğini biliyor ancak bu ihtimal her geçen gün giderek azalıyor.

ANCELOTTI UMUDU...

Haberde ayrıca, Ronaldo'nun PSG transferinin gerçekleşmemesi durumunda, eski takımı Real Madrid'e dönmek istediği kaydedilirken Ancelotti'nin takımın başına geçmesinin işini kolaylaştıracağını düşündüğü ifade edildi.

Florentino Perez'in Ronaldo iddialarıyla ilgili olarak yaptığı "Bu bize mantıklı gelmiyor." sözleri aktarılırken bu ihtimalin zor olduğu vurgulandı.

Yine Ronaldo'nun Juve'den ayrılmasının Mbappe'nin Madrid transferine bağlı olduğu belirtildi.

YENİ TAKIMI...

Oyuncunun İtalyan ekibinden ayrılması durumunda ise Paris Saint Germain ya da Real Madrid formalarından birini giyeceği kaydedildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Juventus'un Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, oyuncunun geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Ronaldo, bu sezon takımda kalacak." sözleriyle transfer iddialarına son noktayı koymuştu.

36 yaşındaki Portekizli yıldızın, Juventus'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Juve formasıyla toplamda 133 maça çıkan Ronaldo, 101 gol atıp 22 de asistlik performans gösterdi.