Son Dakika: Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor? Herkes bunu konuşuyor...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile olaylı şekilde yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı gizemini koruyor. Şimdiye dek yalnızca Al Nassr'dan teklif aldığı öne sürülen Portekizli futbolcu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

HEYECANLANDIRAN İDDİA

Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Real Madrid tesislerinde antrenman yapan Cristiano Ronaldo ile ilgili ortaya atılan son iddia tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.

TNT Sports, Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediğini duyurdu. Habere göre; Başkent temsilcisi, kulübün yaşayan efsanaleri arasında yer alan Portekizli futbolcunun geri dönüşü için menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.

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REAL MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPTI

Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından henüz kulübü bulunmaması sebebiyle eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmana çıkmıştı. Portekizli futbolcunun tesislerden ayrılırken çekilen görüntüleri geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu.

GÖRÜLMEMİŞ TEKLİF MANŞETLERDEN DÜŞMÜYOR

İspanyol basını, geçtiğimiz haftalarlarına duyurduğu transfer iddiasını bir adım öteye taşımış ve Al Nassr ile imzaların atıldığını öne sürmüştü. Marca'nın haberine göre; 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile yıllık 200 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedilen Portekizli futbolcunun, toplamda 500 milyon Euro kazanacağı kaydedilmişti.

FOTOĞRAF ESKİ ÇIKTI

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile transfer görüşmelerinde bulunmak için Suudi Arabistan'a gittiği ve havalimanında çekildiği iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada viral olmuştu. Ancak söz konusu fotoğrafın Juventus dönemine ait olduğu ve çekilen karenin bir diğer açısında Ronaldo'nun ve çevresindekilerin kıyafetlerinde Juventus logosu olduğu görülüyor.

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AL NASSR TRANSFERDE ISRARCI

Al Nassr - Cristiano Ronaldo flörtünde son gelişmeyi Fabrizio Romano duyurmuştu. Habere göre; Al Nassr, Cristiano Ronaldo transferi konusunda ısrarcı olduğunu ve duruşunu koruduğunu doğruladı. Kulübün Haziran 2025'e kadar olan teklif hala geçerli ve vazgeçmek gibi bir planları yok.

SAATİNDEKİ DETAY SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİRMİŞTİ

Geleceği merak konusu olan ve Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmanın planlarını yapan Cristiano Ronaldo'nun 501 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

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Yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası ünlü bir firmanın saatiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Portekizli futbolcu, Real Madrid iddialarının alevlenmesine sebep olmuştu. Ronaldo'nun son paylaşımında taktığı saatte, Real Madrid forması ile Mancester United'a attığı kafa golünün işlenmiş olması dikkat çekmişti.

REAL MADRID'İN PAYLAŞIMI TRANSFER GÖNDERMESİ SANILDI

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Real Madrid'in yaptığı Santiago Bernabeu paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirmişti. Yenilenen stadyumu "ev emojisi" ile paylaşan Real Madrid'in söz konusu paylaşımı, "Ronaldo evine dönüyor mesajı" olarak yorumlanmıştı.

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TEKLİFİ KENDİSİ GÖTÜRDÜ İDDİASI

Habere göre; Manchester United kariyerini gözden çıkaran Cristiano Ronaldo, altı aylık bir sözleşme teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalmıştı. Menajer Jorge Mendes'in İspanyol ekibi ile altı aylık bir kiralama teklifi üzerinde anlaşma sağlayabileceği belirtilmişti.

BAŞKAN PEREZ SICAK BAKMADI

Karim Benzema'nın sakatlığının ardından forvet arayışlarına başlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo'nun söz konusu teklifine nasıl cevap vereceği merak edilmişti. İspanyol basını, deneyimli başkanın tarzı gereği hiçbir oyuncuyla ikinci kez çalışmaya sıcak bakmadığının altını çizerek transferin gerçekleşmeme ihtimaline dikkat çekmişti.

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