Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'a dönmedi! "Ailevi sebepler" bahanesi olay oldu...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Manchester temsilcisinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olmasından dolayı takımdan ayrılması düşünen Portekizli futbolcu, bugünkü antrenmana katılmadı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Cristiano Ronaldo, bugün başlayan sezon öncesi kampına ailevi sebeplerden dolayı katılım göstermedi.

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ile önümüzdeki günlerde biraraya gelecek olan deneyimli oyuncunun, bu görüşmeye kadar kampa katılmayacağı kaydedildi ve yeni sezonun ilk gününe gelmemesi ailevi sebeplere dayandırması bahane olarak yorumlandı.

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BAYERN MÜNİH İDDİALARI

Geride kalan sezonun başında Manchester City haberleri varken büyük bir sürprize imza atarak eski takımı Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Cristiano Ronaldo için Transfer haberleri yeniden çıkmaya başladı.

Sky Sport'ta yer alan haberde Bayern Münih'in takımdan ayrılmak isteyen Robert Lewandowski'nin yerini Cristiano Ronaldo ile doldurmak istediği ifade edilmişti. Bu haberin yayılmasının ardından Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic; "Cristiano Ronaldo olağanüstü bir kariyere sahip, çok iyi bir oyuncu. Ancak, ortalıkta dolaşanlar yalnızca söylenti." demiş ve haberi yalanlamıştı.

"CHELSEA'NİN YENİ SAHİBİ JORGE MENDES İLE GÖRÜŞTÜ"

Sezon arasında ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Ronaldo için bir bomba haber de yine İngiliz basınından çıkmıştı. The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre Chelsea'yi Roman Abramovich'ten satıl alan konsorsiyumun başında bulunan ve kulübün yeni sahibi sıfatı alan ABD'li iş adamı Todd Boehly'nin Cristiano Ronaldo konusunda ünlü menajer Jorge Mendes ile görüşmüştü.

Lukaku'yu Inter'e gönderen Chelsea'de kulübün yeni sahibi Boehly'nin taraftara Cristiano Ronaldo hediyesi vermeyi düşündüğü ve bunun için yıldız oyuncunun ünlü menajeri Jorge Mendes'e durumunu sorduğu ifade edilmişti.

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JORGE MENDES ROMA'YA ÖNERDİ

Son olarak İtalyan La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre menajer Jorge Mendes, Ronaldo'yu İtalya Serie A devi Roma'ya önerdi. Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Real Madrid'de Ronaldo ile çalışmıştı.

MANCHESTER UNITED VE TEN HAG KALMASINI İSTİYOR

12 yıl sonra döndüğü Manchester United'da geçen sezon toplam 38 maça çıkan ve 24 gol atıp 3 de asist yapan Cristiano Ronaldo, sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Portekizli yıldız Premier Lig'de yılın 11'ine de girdi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United yönetimi ve yeni teknik direktör Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasını istemiyor. Kulüpten gelen haberlerde Ronaldo'nun ayrılığına ihtimal dahi verilmiyor.

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RONALDO'NUN ZAAFI ŞAMPİYONLAR LİGİ

Premier Lig'i 6. sırada bitiren Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı hayal kırıklığı içerisinde olan Cristiano Ronaldo'nun rekorlar kırdığı Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. Bu düşünce ışığında bakıldığında yine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Roma'ya gitmesi de düşük ihtimal gözüküyor.

37 yaşındaki Ronaldo, Manchester United'da kalması halinde 2002 yılından sonra ilk kez Şampyonlar Ligi dışında bir UEFA kulüp organizasyonunda forma giymiş olacak.