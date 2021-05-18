Son Dakika: Cristiano Ronaldo lüks arabalarını İtalya'dan gönderdi! Yeni adresi...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, kulüp bazında sportif anlamda başarısız geçen sezonun ardından Çizme macerasını noktalamaya hazırlanıyor.

Ligde 5. sırada bulunan ve son hafta öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi biletini henüz garantileyemeyen Juventus, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma tehlikesiyle karşı karşıya. UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak istemeyen Portekizli yıldız, 2022 yılında sona erecek mevcut sözleşmesinin bitmesini beklemeyi düşünmüyor.

ARABALARINI PORTEKİZ'E Mİ GÖNDERDİ?

Son olarak İtalya'dan gelen yeni görüntüler, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığa yakın olduğu iddialarını doğrular nitelikte oldu. İtalyan basını, Portekizli yıldız oyuncunun lüks araba koleksiyonunu Torino'daki garajından çıkartarak ülkesine kargolattığı anlara ait bir videoyu servis etti.

Görüntülerde, Cristiano Ronaldo'nun 2018 yılında beraberinde getirdiği ve daha sonra İtalya'dayken satın aldığı 7 lüks aracın operatörler yardımıyla Portekiz merkezli bir kargo şirketine ait tıra yüklendiği görülüyor.

İtalyan basını, Rodo Cargo isimli Lizbon merkezli kargo şirketinin Cristiano Ronaldo'nun 7 lüks aracının nereye taşındığı konusunda net bir bilgi olmadığının altını çizerken İspanyol basını ise lüks oyuncakların Portekiz'e götürüldüğünü öne sürdü.





NEDEN PORTEKİZ'E GÖNDERMİŞ OLABİLİR?

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, geçtiğimi hafta Portekiz'de yayın yapan TVI 24'e verdiği röportajda, 36 yaşındaki oğlunun ülkesi Portekiz'e dönmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun bu sezon Portekiz'de 19 yıl aradan sonra şampiyon olan Sporting'e geri dönmesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Aveiro, "Onunla konuşacağım ve onu gelecek yıl geri dönmeye ikna etmeye çalışacağım. Alvalade Stadı'nda oynaması ve yeniden Sporting'in formasını giymesi harika olacak" ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ PORTEKİZ İDDİALARINI YALANLADI

Menajer Jorge Mendes ise Dolores Aveiro'dan gelen bu açıklamaların ardından oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun geleceğine ilişkin konuşmuş ve Portekiz iddialarını net bir şekilde yalanlamıştı.

Portekiz'de yayın yapan Record'a konuşan Mendes, Juventus ile bir yıl daha kontratı olan Ronaldo için, "Cristiano, Sporting’de yaptıklarıyla gurur duyuyor. Fakat, şu an için kariyer planlarında Portekiz yok." demişti.

Cristiano Ronaldo ile ilgilenen Avrupa devleri arasında Real Madrid, Paris Saint Germain ve Manchester United öne çıkıyor.





JUVENTUS İLE 100 GOL BARAJINI AŞTI

Juventus'un 12 Mayıs tarihinde Sassuolo ile oynadığı maçta ağları havalandıran ve İtalyan ekibindeki 100. golünü kaydeden Ronaldo, üç farklı takımda ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki tek futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Sassuolo mücadelesinden bir hafta sonra oynanan kritik Inter maçında da ağları sarsmayı başaran Portekizli futbolcu, Juventus'taki gol sayısını 101'e yükseltmiş oldu. Ronaldo ayrıca 132 maçlık Juventus kariyerine 22 de asist sığdırmayı başardı.

Portekizli futbolcunun Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450; Portekiz ile 'şimdilik' 103 ve Juventus ile 'şimdilik' 101 golü bulunuyor.











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