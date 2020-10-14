Son Dakika | Cristiano Ronaldo karantinayı kırdı, annesi testlere inanmayın dedi!

Spor Arena Dış Haber | Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kurallara göre Ronaldo, Portekiz'de karantina altında kalacaktı ancak işler öyle olmadı...

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi. Ronaldo'nun İtalya'ya dönmek ve karantinayı orada geçirmek istediği belirtiliyor.

''PANDEMİYE İNANMAYI BIRAKACAKLAR!''

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Aveiro, ''Eğer dünyayı Cristiano Ronaldo'nun uyandırması gerekiyorsa, demek ki bu adam Tanrının elçisidir. Bugünden itibaren yüzbinlerce insan pandemiye ve testlere inanmayı bırakacak. Tarihin gördüğü en büyük sahtekarlık bu!'' sözlerini kulllandı.

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