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Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cristiano Ronaldo hakim karşısına çıkacak! Corona virüsü şoku...

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Juventus'ta Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo, Torino'da uygulanan koronavirüs izolasyonu prosedürlerine uymadıkları gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını kapsamında yaptığı ihlaller ve uymadığı kurallar sebebiyle hakim karşısına çıkabilir.

Torino Halk Sağlığı Merkezi, corona virüsü önlemlerine uymayarak milli takım kampı için şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında savcılığa şikayette bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan coronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etti.

Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtiliyor.

Son Dakika | Cristiano Ronaldo hakim karşısına çıkacak Corona virüsü şoku...

Son Dakika | Cristiano Ronaldo hakim karşısına çıkacak Corona virüsü şoku...

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