Son Dakika | Cristiano Ronaldo Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı
Cristiano Ronaldo Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı
Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs şüphesiyle memleketi Madeira'da karantina altına alındığı açıklandı.
Takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs çıktığı için İtalya'ya dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Portekiz'de kalacağını aktarmıştı.
Portekiz basını, Ronaldo'nun Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını flaş haber olarak aktardı.
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