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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Cristiano Ronaldo Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

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Son Dakika | Cristiano Ronaldo Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı
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Cristiano Ronaldo Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs şüphesiyle memleketi Madeira'da karantina altına alındığı açıklandı.

Takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs çıktığı için İtalya'ya dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Portekiz'de kalacağını aktarmıştı.

Portekiz basını, Ronaldo'nun Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını flaş haber olarak aktardı.

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Cristiano Ronaldo corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı
Cristiano Ronaldo corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika | Cristiano Ronaldo Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

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