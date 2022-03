Son Dakika: Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra kabusu yaşıyor! Bu duyguyu unutmuştu... Hakeme olay hareket...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'e 1-0 mağlup oldu ve ilk maçtaki 1-1'lik beraberliğin dezavantajıyla turnuvaya vedan eden taraf oldu.

Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynadığı tüm müsabakalarda son 4 maçta gol atamayan, asist yapamayan ve galibiyet alamayan Cristiano Ronaldo'nun kabusu, bu kez Old Trafford'da da sürdü.

KABUS OLD TRAFFORD'A TAŞINDI

Portekizli futbolcu, Atletico Madrid karşısında sahada kaldığı 90 dakika boyunca 0 şut, 0 isabetli orta, 0 şut pası ve 0 kazanılan hava topu ile oynadı. Deneyimli yıldızın kariyerinde daha önce 36 kez karşılaştığı Atletico Madrid'e 36 resmi maçta 25 gol atmış ve 4 kez hat-trick yapmıştı.

SON 5 SEZONDUR SAF DIŞI BIRAKIYORDU

Forma giydiği takım fark etmeksizin Atletico Madrid'i son 5 sezondur saf dışı bırakmayı başaran Cristiano Ronaldo, bu kez İspanyol temsilcisine bu kez son 16 turunda boyun eğdi.

2013-14 sezonunda final, 2014-15 sezonunda çeyrek final, 2015-16 sezonunda yine final, 2016-17 sezonunda yarı final, 2018-19 sezonunda ise son 16 turunda Diego Simeone'yi eşleşmelerden eli boş gönderek Portekizli futbolcu, 2021-22'de çeyrek final biletini kaptırmış oldu.

SAHAYA ADIM ATAR ATMAZ 'MESSI' TEZAHÜRATLARI

Atletico Madrid taraftarıyla yıldızı barışmayan Cristiano Ronaldo, Old Trafford'da ısınmak için sahaya çıktığında İspanyol taraftarların protestosuna uğradı. Atletico Madrid taraftarı, Portekizli futbolcu sahada ısınırken "Messi, Messi, Messi" tezahüratlarında bulundu.

47. DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

Manchester United - Atletico Madrid maçının 47. dakikası itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde 15,909 dakikaya ulaşan Cristiano Ronaldo, Iker Casillas'ı (15,908) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla süre alan oyuncu oldu.

2011'DEN SONRA İLK KEZ İSABETLİ ŞUT ATAMADI

Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı maçlar arasında şut çekemediği üçüncü karşılaşmayı Atletico karşısında oynadı. Portekizli futbolcu en son 2011 yılında Barcelona maçında 90 dakika süre almasına rağmen isabetli şut kaydedememişti.

Mart 2021 | vs Atletico Madrid

Mayıs 2011 | vs Barcelona

Kasım 2003 | vs Panathinaikos

BU DUYGUYU UNUTMUŞTU

Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol kariyerinde 12 sezon sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamlayacak. 37 yaşındaki yıldız, 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda kupa sevinci yaşayamayacak. Ayrıca Lionel Messi ile birlikte üst üste 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali göremiyor oldular.

HAKEME 'GÖZLÜK' İŞARETİ YAPTI

Öte yandan karşılaşmanın hakemi Slavko Vinčić'e kararlarından dolayı çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'in 41. dakikada bulduğu golün ardından öfkesine hakim olamadı ve tepki gösterdi.

Konuk takımın golünde faul olduğunu savunan Cristiano Ronaldo, santra noktasında hakeme doğru bağırarak 'gözlük' işareti yaptı. Mücadelenin hakemi Slavko Vinčić, bu hareketi kartla cezalandırmazken UEFA'nın ilerleyen günlerde bir yaptırım uygulayabileceği kaydedildi.

