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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Son dakika | Çorum FK, Türkiye Kupası maçına çıkmadı! Koronavirüs...

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Son dakika | Çorum FK, Türkiye Kupası maçına çıkmadı! Koronavirüs...
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan 17 futbolcusunun karantina süreci devam ettiği için Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Altınordu maçına çıkmadı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda müsabaka öncesinde maçın hakemleri ve Altınordulu futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirdi. Ancak konuk takımın gelmemesi nedeniyle seremoninin ardından müsabaka hakem Alper Akarsu tarafından tatil edildi.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karantinadaki 17 oyuncularını akredite etmemesi sebebi ile Altınordu maçına katılamayacaklarını açıklamıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

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Kupanın 3. turunda Kovid-19 vakaları nedeniyle Pendikspor maçına çıkamayan Düzcespor, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlup ilan edilmişti.

 

Son dakika | Çorum FK, Türkiye Kupası maçına çıkmadı Koronavirüs...

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