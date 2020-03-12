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GeriFutbol Son Dakika | Corona virüsü Leicester City kulübüne sıçradı! 3 oyuncu...
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:48,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Corona virüsü Leicester City kulübüne sıçradı! 3 oyuncu...

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Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu açıkladı.

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu duyurdu.

Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Detaylar birazdan...

Son Dakika | Corona virüsü Leicester City kulübüne sıçradı 3 oyuncu...

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