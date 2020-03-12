Son Dakika | Corona virüsü Leicester City kulübüne sıçradı! 3 oyuncu...

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu duyurdu.

Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.



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