MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) karantinasındaki Ronaldo güneşlenirken görüntülendi
GeriFutbol Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) karantinasındaki Ronaldo güneşlenirken görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) karantinasındaki Ronaldo güneşlenirken görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) karantinasındaki Ronaldo güneşlenirken görüntülendi
Abone Olgoogle-news

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kendini izole ederken; magazinciler Portekizli yıldızı güneşlenirken görüntüledi.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki evinde güneşlenirken görüntülendi. Juventus'ta Rugani'nin ardından Matuidi de koronavirüs salgınına yakalanırken Cristiano Ronaldo ülkesinde karantinada bulunuyor.

Yıldız futbolcu tatili fırsat bilip Madeira'daki villasında güneşin tadını da çıkarıyor. Ronaldo'yu magazinciler evinin terasında güneşlenirken görüntüledi.

JUVENTUS SÖZLEŞME UZATACAK

İtalyan Kulübü Juventus, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir karar aldı... Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve kendisini karantinaya alan Cristiano Ronaldo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız futbolcu kulübü Juventus'a corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini iletmişti.

BAŞKAN 4 YILLIK TEKLİF YAPACAK

Fakat bu durum kulüp ile Ronaldo arasındaki aşka engel olmadı. Juventus Kulübü, Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme yaparak Portekizli ile 39 yaşına kadar uzatmak istiyor. Tuttosport'un haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun birkaç sezon daha kulüpte kalmasını isteyen Agnelli ailesinin sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) karantinasındaki Ronaldo güneşlenirken görüntülendi

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle