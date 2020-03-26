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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Corona virüsü karantinasındaki Abdurrahim Albayrak'tan ilk paylaşım

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Son Dakika | Corona virüsü karantinasındaki Abdurrahim Albayrak'tan ilk paylaşım
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Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir özel bir hastanede karantina altında tutulan Abdurrahim Albayrak'tan ilk paylaşım geldi.

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan ilk paylaşım geldi.

Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım hergün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum." mesajını paylaştı. Twitter'dan yapılan paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de sallamıştı...

Son Dakika | Corona virüsü karantinasındaki Abdurrahim Albayraktan ilk paylaşım


Abdurrahim Albayrak, hastaneden basın mensuplarına böyle el sallamıştı: 

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