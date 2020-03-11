Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk basketbolcular açıklandı!

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs, basketbola da sıçradı. Bundesliga takımlarından Hannover forması giyen Timo Hübers'in virüse yakalandığı haberinin ardından bu kez de corona virüs testi pozitif çıkan ilk basketbolcular belli oldu.

İtalya Basketbol Ligi takımlarından VL Pesaro, 2 oyuncusunda corona virüs olduğunu açıkladı.

Pesaro takımında yabancı basketbolcular, ülkeden çıkmak için takımdan izin istemişti... Kulübün de bu isteğe karşı olumlu cevap vereceği kaydedildi.