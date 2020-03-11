MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Corona virüse yakalanan ilk basketbolcular açıklandı!
GeriBasketbol Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk basketbolcular açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 17:50,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk basketbolcular açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk basketbolcular açıklandı!
Abone Olgoogle-news

İtalya Basketbol Ligi takımlarından VL Pesaro, 2 oyuncusunda koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs, basketbola da sıçradı. Bundesliga takımlarından Hannover forması giyen Timo Hübers'in virüse yakalandığı haberinin ardından bu kez de corona virüs testi pozitif çıkan ilk basketbolcular belli oldu.

İtalya Basketbol Ligi takımlarından VL Pesaro, 2 oyuncusunda corona virüs olduğunu açıkladı.

Pesaro takımında yabancı basketbolcular, ülkeden çıkmak için takımdan izin istemişti... Kulübün de bu isteğe karşı olumlu cevap vereceği kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle