Son Dakika: Cornelius transferi yeniden gündemde! Fenerbahçe bekleniyordu ancak...

Fenerbahçe'nin de transferi için uğraş verdiği Andreas Cornelius transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transfer sezonunun başında Trabzonspor'un devreye girdiği ancak menajerinin talepleri nedeniyle vazgeçtiği Danimarkalı golcü için bordo-mavililer yeniden devreye girdi.

Fanatik'in haberine göre Trabzonspor, Cornelius ile geçtiğimiz günlerde yeniden görüşmeler başladı. Daha önce yıllık 3 milyon Euro’ları bulan bir maliyeti bulunan Cornelius’un yüksek maaştan vazgeçtiği belirtildi.

Bordo-mavili takımın, Cornelius'u 2 milyon euro maaşa ikna etmeye çalıştığı ifade edilirken, bonservisi konusunda ise Parma ile temaslarını sıklaştırdı. İtalyan kulübüyle iletişim kuran Bordo- Mavililer, Cornelius’un bonservisi için uzlaşma zemini oluşturdu.