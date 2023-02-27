Son Dakika: Corendon Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi için geri sayım!

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Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından soyunma odasında oyuncularıyla vedalaşarak görevinden ayrılan Francesco Farioli'nin yerine takımın başına geçeceği belirtilen Ersun Yanal, Akdeniz temsilcisinin görüşme teklifini kabul etti.

ERSUN YANAL ŞEHRE GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; deneyimli teknik adam, Corendon Alanyaspor ile görüşmek için şehre geldi. Burada gerçekleştirilecek görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde Corendon Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi resmen başlayacak.

FARIOLI NEDEN GÖREVİ BIRAKTI?

Kısa süre önce baba olan Frencesco Farioli'nin İtalya'da yaşayan ailesiyle daha çok vakit geçirmek için böyle bir karar aldığı kaydedildi.

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32 yaşındaki Francesco Farioli’nin yönetiminde Corendon Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 11’inci sırada yer aldı.