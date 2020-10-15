Son Dakika | Colin Kazım-Richards'a Phillip Cocu'nun takımı Derby County talip oldu!
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen eski milli futbolcu Colin Kazım Richards'a İngiltere Championship ekibi Derby County talip oldu.
Şu anda Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen 34 yaşındaki Kazım Richards'ı, Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberde Aralık ayında serbest kalacak olan Kazım'ın yeniden İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı da belirtildi.
İngiltere'de doğan Kazım futbola da Ada'da başlamıştı. 34 yaşındaki eski milli futbolcu bu sezon çıktığı 4 maçta 1 gol attı.
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