Son Dakika | Colin Kazım Richards resmen Derby County'de!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen eski milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 34 yaşındaki deneyimli golcüyü bedelsiz olarak sezon sonuna kadar transfer ettiğini internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla resmen açıkladı.

Son olarak CF Pachuca forması giyen Colin Kazım Richards, bu sezon süre aldığı 4 resmi müsabakada rakip fileleri 1 kez sarsmayı başardı.

COCU'DAN ÖVGÜLER

Derby County Teknik Direktörü Phillip Cocu, 34 yaşındaki futbolcunun tecrübesinde dikkat çektiği açıklamasında yetenekli oyuncunun son dönemde kendileriyle idmana çıktığını da doğruladı.

"Colin, dünya çapında farklı ülkelerde futbol oynamış tecrübeli bir isim. Santrafor mevkiinde bize yeni bir opsiyon sunuyor. Son zamanlarda bizimle antrenmana çıkarak mevcut kadroya nasıl uyum sağlayacağını ve güncel form durumunu değerlendirmemize olanak sağladı."