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Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Son dakika! Club Brugge'den Diagne'yi şoke eden karar!

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Belçika'da koronavirüs sebebiyle bitirilen ligde şampiyon olan edilen Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne için çarpıcı bir karar verdi.

Spor Arena Dış Haber | Club Brugge yönetimi, futbolculara dağıtılan şampiyonluk primini Diagne'ye vermeme kararı aldı. Belçika basınında yer alan haberlerde Dişagne için 13 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Brugge'ün bu opsiyonu kullanmayacağını Galatasaray'a bildirdiği belirtildi.

Belçika'da sezonun sona ermesiyle kulüple bir bağı kalmayan Diagne'ye 1,4 milyon euro olan şampiyonluk priminin verilmeyeceği söylendi.

Belçika'da çıktığı 12 maçta 4 gol atan Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında penaltı kullanmak için takım arkadaşıyla tartışmış ve sonrasında süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

 

Son dakika Club Bruggeden Diagneyi şoke eden karar

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