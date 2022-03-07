Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Son Dakika: Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı devirdi! Cedi Osman'dan 17 sayı...

#Nba#Cedi Osman#Alperen Şengün
Son Dakika: Cleveland Cavaliers, Toronto Raptorsı devirdi Cedi Osmandan 17 sayı...

NBA Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da oynanan mücadelede rakibini 104-96 devirdi. Milli basketbolcumuz Cedi Osman 17 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 123-112 yenerek 12 maç sonra kazanmayı başardı. Ev sahibi Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, karşılaşmayı 6 sayı, 4 asist, 2 blokla tamamladı.

Haberin Devamı

NBA Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı 104 - 96 mağlup etti.

Quicken Loans Arena'da oynanan mücadelede milli basketbolcumuz Cedi Osman 17 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı. Cleveland Cavaliers'ta ayrıca Lauri Markkanen 22 sayı, 12 ribaunt; Evan Mobley 20 sayı, 17 ribaunt, 3 blok; Darius Garland ise 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Toronto Raptors'ta Pascal Siakam 24 sayı, Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt ve Scottie Barnes 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 6 SAYI

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 123-112 yenerek 12 maç sonra kazanmayı başardı.

Ev sahibi Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, karşılaşmayı 6 sayı, 4 asist, 2 blokla tamamladı.

Haberin Devamı

BOJAN BOGDANOVIC TARİHE GEÇTİ

Bojan Bogdanovic, Oklahoma City Thunder karşısındaki üçlük performansıyla Utah Jazz tarihine geçti. Yetenekli oyuncu, Oklahoma City Thunder maçında 11 üçlüğe imza atarak Utah Jazz tarihinin bir maçta en çok üçlük kaydeden oyuncusu oldu.

JOKIC ALEV ALDI

Denver Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, New Orleans Pelicans mücadelesinde 30'u son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 46 sayı kaydetti. Sırp basketbolcu, karşılaşmayı 12 ribaunt, 11 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla tamamlayarak "triple double" yaptı.

TATUM'DAN 54 SAYI

Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i Jayson Tatum'un 54 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 126-120 yendi.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-120
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 132-122
Washington Wizards-Indiana Pacers: 133-123
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 103-116
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-112
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 104-96
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 138-130 (uzatmada)
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 93-116

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nba#Cedi Osman#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı