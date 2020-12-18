Son Dakika | Çin'den Beşiktaş transferi için Talisca açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var...

Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli. Çin'den Weibo gazetesinde Brezilyalı futbolcu hakkında ''Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere'' yorumu yapıldı.

Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın yüksek ihtimal olabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ BU KEZ DAHA FAZLA!

Brezilyalı yıldızın geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine geldiği fakat siyah beyazlı kulünün 9 milyon euro ödemek istemediği hatırlanırken bu kez çok daha düşük bir ücrete transferin tamamlanabileceği belirtildi.

ÇİN'DEKİ YENİ KARAR SONRASI...

Çin Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 3 milyon euro kazanabilecek. Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak.

SOSYAL MEDYADAN HEYECAN YARATAN PAYLAŞIMLAR

Anderson Talisca, 2 gün üst üste yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı. Talisca, yaptığı son paylaşımda "Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak" sözlerini kullanmıştı.

Talisca'nın Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho ise, bu paylaşımın altına "Beşiktaş" yorumu yapmıştı...

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