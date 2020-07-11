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Haber Giriş: 11.07.2020 - 08:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | Christoph Daum teknik direktörlük görevi için Bristol City'ye başvurdu

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Son Dakika | Christoph Daum teknik direktörlük görevi için Bristol City'ye başvurdu
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Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik adam Christoph Daum'un İngiltere'de çalışmak istediği belirtildi. Championship ekibi Bristol City'nin CEO'su Mark Ashton, 66 yaşındaki hocanın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, İngiltere'de görev yapmanın hayalini kuruyor. 

Yaklaşık 3 yıldır boşta olan 66 yaşındaki teknik adamın, Championship takımlarından Bristol City ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Bristol City CEO'su Mark Ashton, deneyimli teknik adamın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu bulunan Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı. (Fotomaç)

Son Dakika | Christoph Daum teknik direktörlük görevi için Bristol Cityye başvurdu

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