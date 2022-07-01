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Son Dakika: Christian Luyindama, Galatasaray'a geri dönüyor!

#Transfer#Galatasaray#Luyindama
Son Dakika: Christian Luyindama, Galatasaraya geri dönüyor

Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun, bonservisi Galatasaray'da olan Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

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Galatasaray 'ın geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiraladığı Christian Luyindama için karar verildi.

Al Taawoun, satın alma opsiyonununu kullanmayacaklarını açıkladıkları Luyindama'ya veda etti.

28 yaşındaki stoperin yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-Kırmızılılara geri dönmesi ve kampa katılması bekleniyor.

Galatasaray'ın bonservisini almak için toplamda 8 milyon euro ödediği Luyindama, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 78 maça çıktı ve 5 gollük katkı sağladı.

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#Transfer#Galatasaray#Luyindama

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