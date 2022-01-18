Son Dakika: Christian Eriksen'e Premier Lig'den teklif

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Çok önemli 5 yenilik Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyor Çok önemli 5 yenilik! Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyor#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Djokovice art arda kötü haberler Elinde tek turnuva kaldı Federer, Nadal ve rekor...Djokovic'e art arda kötü haberler! Elinde tek turnuva kaldı! Federer, Nadal ve rekor...#Novak Djokovic
Anlaşma sağlandı Deneme seferleri 31 Ocakta başlıyorAnlaşma sağlandı! Deneme seferleri 31 Ocak'ta başlıyor#İran
Bin yılın patlaması Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptuBin yılın patlaması! Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptu #Tonga
Pandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler New Yorktaki Türk çiftten büyük başarıPandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler! New York'taki Türk çiftten büyük başarı#Restoran
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Adada buluştular 5 milyon euroya...Ada'da buluştular! 5 milyon euroya...#Fenerbahçe
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz bendenSinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden!#Sinan Akçıl
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Christian Eriksen'e Premier Lig'den teklif

#Transfer#Christian Eriksen#Brentford

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelede kalp krizi geçiren ve Serie A kuralları gereği Inter'den ayrılmak zorunda kalan Christian Eriksen'e 6 aylık sözleşme teklif etti.

Haberin Devamı

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçiren ve ölümden dönen Christian Eriksen'e Premier Lig'den teklif geldi.

Ülkesi Danimarka'nın güçlü takımlarından Kopenhag, daha önce tecrübeli oyuncuya sözleşme teklif etmiş ancak Christian Eriksen bu teklifi geri çevirmişti.

Bir süredir altyapısında yetiştiği Odense ile antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya son teklif Premier Lig temsilcisi Brentford'dan geldi. The Athletic'in haberine göre Brentford, 29 yaşındaki futbolcuya 6 aylık sözleşme teklifi yaptı.

Söz konusu haberde; Christian Eriksen'in sağlık durumunda sorun olmaması halinde mukavelesinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda profesyonel futbol kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Eriksen, hedefinin Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek olduğunu dile getirmişti. Eriksen'in menajeri Martin Schoots da yıldız ismin Premier Lig'e dönmesinin 'eve dönmek' gibi hissetireceğini belirtmişti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Christian Eriksen#Brentford

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki