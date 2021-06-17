Son Dakika: Christian Eriksen'e ICD takılacak! ICD nedir? Kariyerini nasıl etkileyecek? Prof. Dr. Ahmet Karabulut Spor Arena'ya anlattı...

Spor Arena - Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen'e halk dilinde bir çeşit kalp pili olarak da bilinen ICD (Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Milli takım doktoru Morten Boesen, Rigshospitalet'in kardiyoloğu ve Christian Eriksen'in kendisiyle iletişim halindedir. Bu da oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin en yeni açıklamadır. Bir dizi farklı kalp tetkiklerinden geçen Christian Eriksen'e ICD takılmasına karar verilmiştir. Bu cihaz, kalp krizlerinden sonra meydana gelen ritim bozuklukları için gereklidir. Christian, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından tavsiye edilen ve onaylanan bu tedaviyi kabul etti ve planlamalar yapıldı. Devam eden süreçte herkesten Christian Eriksen ve ailesine huzur ve mahremiyet vermelerini istiyoruz." denildi.

CHRISTIAN ERIKSEN'E ICD TAKILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Acıbadem Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Karabulut, Christian Eriksen'e takılmasına karar verilen ICD isimli cihaza ilişkin tüm detayları ve Danimarkalı futbolcunun kariyerine muhtemel etkilerini Spor Arena'ya anlattı.

Prof. Dr. Ahmet Karabulut, ICD isimli cihazın bir çeşit kalp pili olduğunu belirtirken; standart kalp piline göre artısının kalbin ritim bozukluğunda bunu algılayıp, elektroşok ile normale çevirmesi olduğunu söyledi.

Karabulut ayrıca ICD cihazı taşıyan kişilere profesyonel yarışmalı spor önerilmediğinin altını çizdi.

ICD NEDİR? NEDEN TAKILIR?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD'nin açılımı Implantable Cardioverter Defibrillator olup, şok veren bir kalp pili çeşididir. Kalpte gelişen ölümcül ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrillasyon olarak tanımlanan ritim bozukluklarını algılayarak kalbe şok verir ve ritmi normale çevirir. Bu cihaz, özellikle acil servislerde kullanılan ve göğüs duvarına konularak şok veren cihazların vücut içerisine yerleştirilen minyatür şeklidir.

ICD KALP PİLİ MİDİR? DEĞİLSE FARKLARI NELEDİR?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD bir çeşit kalp pilidir. Ancak standart kalp piline göre artısı kalbin ritim bozukluğunda bunu algılayıp, elektroşok ile normale çevirmesidir. ICD cihazı kalp hızı çok düştüğünde devreye girerek klasik kalp pilleri gibi kalbi uyarır ve kalp hızının artmasını sağlar.

ICD TAKILAN FUTBOLCU KARİYERİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD cihazı ölümcül ritim bozukluğu yaşayanlara ya da ciddi kalp yetersizliği olanlara koruyucu amaçlı takılır. ICD cihazı taşıyan kişilere profesyonel yarışmalı spor önerilmez ancak sağlık için spor ve egzersiz yapmaya engel teşkil etmez.

ICD ÖMÜR BOYU KULLANILAN BİR CİHAZ MIDIR?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD cihazı jeneratör ve lead olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Jeneratör uyarıyı ve şoku veren kısımdır ve göğüs duvarına yerleştirilir. Lead ya da elektrod denilen ve jeneratör ile kalp arasında uzanan tel uyarıyı kalp dokusuna taşır. Jeneratörler belirli süre aralıklarla değiştirilir. Kalbe uzanan tel kısmında ise genelde değişim yapılmaz. ICD cihazları riskli hastalarda ömür boyu takılı kalır.

ICD TAKILMASINA KARAR VERİLEN HASTANIN RAHATSIZLIĞININ CİDDİYETİ NE BOYUTTADIR?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD cihazı, ciddi hastalığı olan kişilere takılır. Kalp yetersizliği, ölümcül ritim bozuklukları, doğuştan gelen kalp büyümeleri ve kalp bozuklukları ICD cihazı gerektiren hastalık grubudur.

DALEY BLIND KARİYERİNE ICD İLE DEVAM EDİYOR

Ajax forması giyen Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, aktif olarak sürdürdüğü futbol kariyerine ICD ile devam ediyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl oynanan Hertha Berlin maçında tıpkı eski takım arkadaşı Christian Eriksen gibi bir anda yere yığılmış ve maç esnasında ICD'sinin durduğu ortaya çıkmıştı.

Müsabakanın ardından oyuncusunun durumu hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Daley Blind'in ICD’si durmuş. Direkt olarak oyundan aldık kendisini ve şu an iyi hissediyor. Bu konu hakkında gereken incelemeleri yapacağız" demişti.

ERIKSEN'İ ÖYLE GÖRÜNCE MAÇA ÇIKMAMAYI DÜŞÜNMÜŞTÜ

Hollanda'nın savunma oyuncusu Daley Blind, Ajax'tan eski takım arkadaşı Christian Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın ardından EURO 2020’de Ukrayna ile oynadıkları maça çıkmamayı düşündüğünü itiraf etmişti.

Christian Eriksen’in yaşadığı bu talihsiz olay, geçmişte ciddi bir kalp rahatsızlığı geçiren Daley Blind'i derinden etkilemişti. 31 yaşındaki oyuncu, Ukrayna maçına çıkmakta ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlatmıştı.

“Oynayabilmek için zihinsel bir bariyeri aşmam gerekti. Başardığım için kendimle gurur duyuyorum. Yaşananları görmek beni derinden etkiledi. Deneyimlediğim bir durum olması herşeyi daha da kötüleştirdi. Eriksen’in iyi olduğu haberini almak hepimize güç verdi. Gelecekte lüften onu bu konuyla ilgili rahatsız etmeyin.”

DALEY BLIND'E NE OLMUŞTU?

2019 yılında Ajax'ın Valencia ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında baş dönmesi şikayeti yaşayan Daley Blind’e kalp kası iltihabı teşhisi konmuştu. Kısa süre sonra bir operasyon geçiren Daley Blind’e kalp pili takılmıştı. Blind, Şubat 2020’de sahalara dönmüştü.

CHRISTIAN ERIKSEN ŞU AN KENDİSİNİ NASIL HİSSEDİYOR?

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede ölümden dönen Christian Eriksen, geçtiğimiz günlerde tedavisinin devam ettiği hastaneden ilk fotoğrafını paylaşmış ve kendisini iyi hissettiğini açıklamıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMDAN ÖNCE İTALYAN BASININA KONUŞMUŞTU

Finlandiya maçında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk röportajını İtalyan basınına veren Christian Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını vermişti.

CHRISTIAN ERIKSEN'E NELER OLMUŞTU?

Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada bir anda yere yığılmıştı. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Christian Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Danimarkalı futbolcu, uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürülmüş ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Finlandiya maçında ölümden dönerek tüm dünyayı korkutan Christian Eriksen'in durumu gittikçe iyileşirken, yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili doktorlardan kötü haberler gelmişti.

Sahada yere yığıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan ve sonrasında sedyeyle sahadan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğu olan yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değinmişti.

"ERIKSEN BİRKAÇ DAKİKALIĞINA DA OLSA ÖLDÜ"

İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Sanjay Sharma, "Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" demişti.

Prof. Dr. Sanjay Sharma ayrıca Danimarkalı futbolcunun yaşayacağını ancak kariyerinin devamının nasıl şekilleneceğini bilmediğini söylerken, "Kalp krizi tüm dünyayı sarstı ve gerçek bu. Sadece Danimarkalı oyuncuları değil, pek çok insanın ruhunu etkiledi. Eriksen için iyi haber, yaşayacak. Kötü haber ise kariyerinin sonuna doğru geliyordu. Bir daha profesyonel bir maç oynayabilir mi, bunu söyleyemem ancak İngiltere'de oynuyor olsaydı bu konuda çok katı olup oynamasına izin vermezdik" ifadelerini kullanmıştı.

"İTALYA, ERIKSEN'İN SPORA DÖNMESİNİ YASAKLAYABİLİR"

Bir başka uzman kardiyalog İngiliz Dr. Scott Murray ise İtalya'nın, sporcuların kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra tekrar spora dönmelerini yasakladığını ve bu konuyu yasalaştırdıklarına vurgu yapmıştı.

Dr. Scott Murray, "Eriksen'in yaşadığı bu rahatsızlık, muhtemelen futbol kariyerinin sonunu getirecek. İtalyanlar, bir sporcunun önemli bir kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra kalpte önemli bir hasar oluştuğuna kanaat getirirse, yeniden spora dönmesini yasaklıyor. Bunu da yasalarla desteklediler" diyerek Danimarkalı futbolcunun Inter'deki kariyerine devam etmesinin zorluğuna değinmişti.

"İTALYANLAR BU KONUDA DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Dr. Scott Murray, İtalya'nın yaklaşık 20 yıldır bu prosedürü uyguladığını belirterek, "Bunu yaparak ölüm oranlarını yüzde 3'ten yüzde 1'in altına indirmeyi başardılar. İtalyanlar, kalp rahatsızlıklarını dünyada en iyi tespit eden sistemlerden birine sahip. Eriksen'in de kalp krizi geçirmiş olması, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Cristian bir İtalyan takımında oynuyor ve yeniden futbola dönmeden önce tüm testlerini yaptırmak zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

"HERKES KALP RAHATSIZLIKLARINA MÜDAHALE ETMEYİ ÖĞRENMELİ"

Christian Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın, dünyada olumlu anlamda farkındalık yapacağını söyleyen Dr. Scott Murray, "Eğer kalp rahatsızlığı esnasında hızlı bir tıbbi yardım alabilirseniz, hayatınız kurtulabilir. Herkesin suni teneffüs yapmayı ve böyle durumlarda nasıl müdahaleler yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Bu sorun şu an dünyaca ünlü bir futbolcunun başına geldi ancak her futbolcu bunu yaşayabilir. Bunun farkına ne kadar hızlı varırsak, bu tarz sorunlarla o kadar kolay başa çıkabiliriz" şeklinde konuşmuştu.

ERIKSEN'İ HAYATA DÖNDÜREN FAKTÖRLER

Danimarka kaptanı Simon Kjaer, takım arkadaşı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önlemişti. Sonrasında sağlık görevlileri sahaya girmiş ve Danimarkalı futbolcuya kalp masajı yapılmıştı. İşte bu müdahale esnasında OED cihazının önemi ön plana çıkmıştı.

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor. Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR NASIL KULLANILIR?

OED / AED otomatik defibrilatör cihazı tek kullanımlık pedlerin hastanın çıplak göğüs üzerine yapıştırılır. Ardından cihazın hasta kalp ritmini (EKG) analiz etmesi beklenir ve cihaz defibrilasyon (şok) tavsiye ediyorsa cihaz yarı otomatik ise “defibrilasyon” butonuna basarak; tam otomatik ise cihazın kendi kendine uygulaması ile gerçekleşir.

AED otomatik eksternal defibrilatör cihazı, tıbbi eğitimi olmayan sadece ilk yardım eğitim bilgisine sahip olan herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel dünyada herkes AED kullanımı (otomatik defibrilatör) ve CPR (kardiyopulmoner resüsitasyona) eğitimi almalıdır.

Otomatik defibrilatör kullanıcıyı görsel ve sesli komutlar ile yönlendirir ve yardımcı olur. Dünyada ambulans olay yerine ulaşma süresi ortalama10 – 12 dakikadır ve bu süre zarfında her geçen dakika çok önemlidir. Ani kalp durması geçiren bir kişinin AED ve CPR olmadan 10 dakika sonra hayatta kalma şansı çok düşüktür.

ERKEN DEFİBRİLASYONUN ÖNEMİ NEDİR?

Defibrilasyon, temel yaşam desteğinin bir parçasıdır; defibrilatör ile kalbe elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreşimleri sonlandırıp kalbin normal bir Şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir işlemdir. VF veya nabızsız VT’de 20-30 sn içinde uygulanan defibrilasyon % 100’e yakınını sinüs ritmine çevirir. Her bir dakikalık gecikme, başarı Şansını % 10 kadar azaltır. 10 dakikalık gecikmede yaşam şansı % 0’a yakındır. VF ya da nabızsız VT’li kardiyak arrestin gelişmesinden sonra defibrilasyona kadar geçen her bir dakikada ölüm oranı % 7-10 artmaktadır. Defibrilasyona daha geç başlanması durumunda hastanın kurtulma şansı da azalmakta; kardiyopülmoner resüsitasyon ve defibrilasyona ilk 10 dakikadan sonra başlanması durumunda ortalama her 250 hastadan sadece biri kurtarılabilmektedir.

HER YERDE OLMALI

Doç. Doktor Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından, Christian Eriksen'i hayata döndüren tıbbi cihazı paylaşarak: "Eriksen'i hayata döndüren cihaz: Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürür. Stadlar ve havalimanlarında var ama insanların toplu olarak bulunduğu her yerde olmalı." ifadelerini kullanmıştı.