Son Dakika: Christian Eriksen ülkesinde gizlice antrenmanlara başlamış!

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Spor Arena Dış Haberler - 2020 Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrasında vücuduna takılan ICD sebebiyle İtalya'da profesyonel futbol oynamasına izin verilmeyen Christian Eriksen, formda kalmak için ülkesinde antrenman yapıyor.

Danimarka basını, deneyimli futbolcunun bir süredir gizlice OB Odense tesislerinde idman yaptığını yazdı. Haberde, Christian Eriksen'in bireysel antrenörü eşliğinde Danimarka kulübünün tesislerini kullandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OB Odense Sportif Direktörü Michael Hemmingsen, Christian Eriksen'in kulübün tesislerinde antrenman yaptığını doğruladı. Hemmingsen, "Christian Eriksen'in burada, bizim tesislerimizde form tutuyor olmasından dolayı çok mutluyum. Odense'den ayrıldığından bu yana kendisiyle iletişim halindeydik. Döndüğünde tesislerimizi kullanıp kullanamayacağını sorması bizi çok sevindirdi." dedi.

Christian Eriksen'in antrenman programının büyük bölümünü kondisyon çalışmalarının oluşturduğu belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun olası bir transferi ihtimali durumunda fiziken hazır olmak istediği kaydedildi.

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INTER AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrasında vücuduna ICD takılan Christian Eriksen'in aktif futbol kariyerine İtalya'da devam edip edemeyeceğine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, vücuduna takılan ICD sebebiyle prosedürler gereği kariyerini İtalya'da sürdürmesine izin verilmeyen Danimarkalı futbolcunun Futbol hayatına başka bir ülkede devam edebileceği kaydedilmişti.

Kulüp, "Christian Eriksen, Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından İtalya'daki kurallar gereği bu sezon için tüm sportif faaliyetlerden men edilmiştir. Futbolcunun kariyerine İtalya'da devam etmesine olanak sağlayan şartlar oluşmamasına rağmen başka ülkelerde rekabetçi düzeyde Spor yapmasına izin verilebilir." denilmişti.

Inter cephesinden gelen bu açıklamanın ardından gözler Christian Eriksen'e çevrildi. İtalyan devi ile sözleşmesi 2024 yılına sona erecek olan deneyimli oyuncunun, kariyerine başka ülkede devam edebilmek adına transfer olup olmayacağı merak ediliyor.