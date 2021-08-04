Son dakika: Christian Eriksen için Inter'den resmi açıklama! Tedavisi...

Spor Arena Dış Haber - Rahatsızlığı sonrası Eriksen'in ilk kez takımı ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada Danimarkalı futbolcunun Kopenhag'da Danimarkalı doktorlar tarafından hazırlanan tedavi programına kulüple koordineli bir şekilde devam edeceği belirtildi.

KALBİNE TAKILAN ICD, OYNAMASINA ENGEL OLABİLİR

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında Eriksen'in kalbine implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör(ICD) takılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda İtalya Futbol Federasyonu Sağlık Komitesi Üyesi Francesco Braconaro yaptığı açıklamada Eriksen'in ICD ile birlikte oynamasının kurallar gereği mümkün olmayacağını söylemişti.

"DEFIBRILATÖR ÇIKARILIRSA OYNAMASINA İZİN VERİLİR"

Braconaro, Eriksen'e futbol oynama izni verilmemesinin en önemli nedeninin, kalp krizi sonrası vücuduna takılan defibrilatör olduğunu söylerken, "Eğer defibrilatör çıkarılırsa, patolojik olarak bir problem teşkil etmeyeceği kesinleşir ve Inter için yeniden forma giyebilir. Defibrilatör vücudunda kalmaya devam ettiği sürece Serie A'da oynayamaz. Bu konularda kurallar çok katı" ifadelerini kullandı.