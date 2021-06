Son Dakika: Christian Eriksen hastaneden ilk paylaşımını yaptı ve son durumunu anlattı! Güzel haberi bizzat verdi...

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede ölümden dönen Christian Eriksen, tedavisinin devam ettiği hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı ve kendisine destek olanlara mesaj gönderdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE İTALYAN BASININA KONUŞMUŞTU

Finlandiya maçında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk röportajını İtalyan basınına veren Christian Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını vermişti.

NELER OLMUŞTU?

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir anda kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı.

DOKTORU O ANLARI ANLATTI

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz anları anlattı. Doktor Boesen, Christian Eriksen'in yere yığılmasının ardından yaşananları ve verdiği yaşam mücadelesini yakın şahit olarak aktardı.

Eriksen'in sağlık durumunun bir anda değiştiğini belirten Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen, "Eriksen yere düştüğünde sahaya çağrıldık, yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu." dedi.

FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan Inter'in yıldızı Christian Eriksen'in durumu gittikçe iyileşirken, yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili doktorlardan kötü haberler geldi.

Sahada yere yığıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan ve sonrasında sedye ile sahadan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğluğunu yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

"ERIKSEN BİRKAÇ DAKİKALIĞINA DA OLSA ÖLDÜ"

İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Sharma, "Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" dedi.

Sharma, Danimarkalı futbolcunun yaşayacağını ancak kariyerinin devamının nasıl şekilleneceğini bilmediğini söylerken, "Kalp krizi tüm dünyayı sarstı ve gerçek bu. Sadece Danimarkalı oyuncuları değil, pek çok insanın ruhunu etkiledi. Eriksen için iyi haber, yaşayacak. Kötü haber ise kariyerinin sonuna doğru geliyordu. Bir daha profesyonel bir maç oynayabilir mi, bunu söyleyemem ancak İngiltere'de oynuyor olsaydı bu konuda çok katı olup oynamasına izin vermezdik" ifadelerini kullandı.

"İTALYA, ERIKSEN'İN SPORA DÖNMESİNİ YASAKLAYABİLİR"

Bir başka uzman kardiyalog İngiliz Dr. Scott Murray ise İtalya'nın, sporcuların kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra tekrar spora dönmelerini yasakladığını ve bu konuyu yasalaştırdıklarına vurgu yaptı.

Murray, "Eriksen'in yaşadığı bu rahatsızlık, muhtemelen futbol kariyerinin sonunu getirecek. İtalyanlar, bir sporcunun önemli bir kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra kalpte önemli bir hasar oluştuğuna kanaat getirirse, yeniden spora dönmesini yasaklıyor. Bunu da yasalarla desteklediler" diyerek Danimarkalı futbolcunun Inter'deki kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

"İTALYANLAR BU KONUDA DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Dr. Scott Murray, İtalya'nın yaklaşık 20 yıldır bu prosedürü uyguladığını belirterek, "Bunu yaparak ölüm oranlarını yüzde 3'ten yüzde 1'in altına indirmeyi başardılar. İtalyanlar, kalp rahatsızlıklarını dünyada en iyi tespit eden sistemlerden birine sahip. Eriksen'in de kalp krizi geçirmiş olması, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Cristian bir İtalyan takımında oynuyor ve yeniden futbola dönmeden önce tüm testlerini yaptırmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"HERKES KALP RAHATSIZLIKLARINA MÜDAHALE ETMEYİ ÖĞRENMELİ"

Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın, dünyada olumlu anlamda farkındalık yapacağını söyleyen Scott Murray, "Eğer kalp rahatsızlığı esnasında hızlı bir tıbbi yardım alabilirseniz, hayatınız kurtulabilir. Herkesin suni teneffüs yapmayı ve böyle durumlarda nasıl müdahaleler yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Bu sorun şu an dünyaca ünlü bir futbolcunun başına geldi ancak her futbolcu bunu yaşayabilir. Bunun farkına ne kadar hızlı varırsak, bu tarz sorunlarla o kadar kolay başa çıkabiliriz" şeklinde konuştu.

ERIKSEN'İ HAYATA DÖNDÜREN FAKTÖRLER

Danimarka kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi. Sonrasında sağlık görevlileri sahaya girdi ve Danimarkalı futbolcuya kalp masajı yapıldığı görüldü. Müdahale esnasında OED cihazının önemi ön plana çıktı.

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor. Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR NASIL KULLANILIR?

OED / AED otomatik defibrilatör cihazı tek kullanımlık pedlerin hastanın çıplak göğüs üzerine yapıştırılır. Ardından cihazın hasta kalp ritmini (EKG) analiz etmesi beklenir ve cihaz defibrilasyon (şok) tavsiye ediyorsa cihaz yarı otomatik ise “defibrilasyon” butonuna basarak; tam otomatik ise cihazın kendi kendine uygulaması ile gerçekleşir.

AED otomatik eksternal defibrilatör cihazı, tıbbi eğitimi olmayan sadece ilk yardım eğitim bilgisine sahip olan herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel dünyada herkes AED kullanımı (otomatik defibrilatör) ve CPR (kardiyopulmoner resüsitasyona) eğitimi almalıdır.

Otomatik defibrilatör kullanıcıyı görsel ve sesli komutlar ile yönlendirir ve yardımcı olur. Dünyada ambulans olay yerine ulaşma süresi ortalama10 – 12 dakikadır ve bu süre zarfında her geçen dakika çok önemlidir. Ani kalp durması geçiren bir kişinin AED ve CPR olmadan 10 dakika sonra hayatta kalma şansı çok düşüktür.

ERKEN DEFİBRİLASYONUN ÖNEMİ NEDİR?

Defibrilasyon, temel yaşam desteğinin bir parçasıdır; defibrilatör ile kalbe elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreşimleri sonlandırıp kalbin normal bir Şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir işlemdir. VF veya nabızsız VT’de 20-30 sn içinde uygulanan defibrilasyon % 100’e yakınını sinüs ritmine çevirir. Her bir dakikalık gecikme, başarı Şansını % 10 kadar azaltır. 10 dakikalık gecikmede yaşam şansı % 0’a yakındır. VF ya da nabızsız VT’li kardiyak arrestin gelişmesinden sonra defibrilasyona kadar geçen her bir dakikada ölüm oranı % 7-10 artmaktadır. Defibrilasyona daha geç başlanması durumunda hastanın kurtulma şansı da azalmakta; kardiyopülmoner resüsitasyon ve defibrilasyona ilk 10 dakikadan sonra başlanması durumunda ortalama her 250 hastadan sadece biri kurtarılabilmektedir.

HER YERDE OLMALI

Doçent Doktor Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından Christian Eriksen'i hayata döndüren tıbbi cihazı paylaşarak: "Eriksen'i hayata döndüren cihaz: Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürür. Stadlar ve havalimanlarında var ama insanların toplu olarak bulunduğu her yerde olmalı." ifadelerini kullandı.