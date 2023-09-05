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Son Dakika: Cherif Ndiaye resmen Kızılyıldız'da!

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#Transfer#Cherif Ndiaye#Kızılyıldız
Son Dakika: Cherif Ndiaye resmen Kızılyıldızda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 09:52

Kızılyıldız, Adana Demirspor forması giyen Cherif Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu.

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Kızılyıldız, Adana Demirspor forması giyen Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, yetenekli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kızılyıldız'ın bu transfer için Adana Demirspor'a 1.4 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor.

Adana Demirspor formasını 20 maçta giyen 27 yaşındaki Senegalli futbolcu bu maçlarda 13 gol, 4 asistlik katkı verdi.

BAŞKAN DUYURMUŞTU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cherif Ndiaye'yi Kızılyıldız'a bonservisiyle gönderdiklerini açıklamıştı. A Spor'a konuşan Sancak, "Cherif Ndiaye'yi bonservisiyle Kızılyıldız'a gönderdik." ifadelerini kullanmıştı.

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#Transfer#Cherif Ndiaye#Kızılyıldız

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