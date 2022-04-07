Son Dakika: Chelsea'ye hat-trick yapan Karim Benzema'da dikkat çeken detay ortaya çıktı! Maçtan 13 dakika önce...

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Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Real Madrid deplasmanda Chelsea'yi 3-1 yenerken, İspanyol ekibinin tecrübeli yıldızı Karim Benzema yaptığı hat-trick ile Chelsea'yi adeta tek başına yıktı. Fransız forvetle ilgili maçtan önce ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti.

Son 16 turunda PSG'yi saf dışı bırakan Real Madrid'de Benzema, rövanş maçında hat-trick yapmış ve maçı takımına 3-1 kazandırarak çeyrek final biletini getirmişti. Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce Ronaldo, Messi ve Luiz Adriano başarmıştı.

HEM ÜLKESİNİN HEM DE REAL MADRID'İN TARİHİNE GEÇTİ

Fransız yıldız ayrıca Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in üst üste beş golünü atan ilk oyuncu olurken, 1958/59’dan (10, Just Fontaine) bu yana bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu unvanını kaptı.

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"KENDİME GÜVENİYORUM VE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki forvet, maçın başından itibaren çok iyi oynadıklarını ve sonuna kadar savaştıklarını dile getirdi.

"PSG maçındaki gibi büyük bir gece yaşadık" diyen Benzema, "Kazanmak için sahaya çıktık. İşler bizim için iyi gitti, maçın başından sonuna kadar... Üç gol de çok önemliydi ancak ben 3. golü tercih ederim çünkü ilk yarıda bir hata yapmıştım, kafamda onu telafi etmek vardı. Ancelotti dünyanın en iyi hocalarından biri, ona çok güveniyoruz. Bir maçımız daha var, onu da kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Kendime güveniyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Maça ısınmadan itibaren konsantre olmamız gerektiğini konuştuk. Taraftar inanılmaz bir baskı oluşturuyor, bu nedenle soğukkanlı olmalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

ORUÇ DETAYI! MAÇTAN 13 DAKİKA ÖNCE...

Tarihi gecenin ardından Karim Benzema'yla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Müslüman olan ve inandığı dinin gerekliliklerini yerine getirdiğini her fırsatta dile getiren Fransız futbolcunun maçtan önce oruçlu olduğu belirtildi.

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Ramazan ayında oruç tuttuğunu ve hiç bırakmadığını dile getiren Benzema'nın Chelsea maçından önce de oruçlu olduğu ve maç başlamadan sadece 13 dakika önce orucunu açarak maça çıktığı ifade edildi. Bu koşullarda sahaya çıkan forvet, hat-trick ile Real Madrid'e yarı final yolunda büyük avantaj sağladı.

"RAMAZAN, HAYATIMIN BİR PARÇASI! ORUÇ TUTUNCA..."

Geçtiğimiz günlerde Esquire Dergisi'ne kapsamlı bir röportaj veren Fransız futbolcu, Ramazan ayının ve oruç tutmanın kendisi için önemine değinmişti.

Ramazan ayının günlük rutinine ve antrenman programına etki edip etmeyeceği sorulan Benzema, "Herhangi bir etkisi yok. Ramazan ayı, benim hayatımın bir parçası ve dinim Ramazan'da oruç tutmayı zorunlu hale getiriyor. Bu benim için çok önemli ve oruç tuttuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Ramazan, aynı zamanda şükür ayı. Sağlığım yerinde olduğu için Allah'a minnettarım." ifadelerini kullandı.

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İFTAR İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

34 yaşındaki forvet, 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş ve İstanbul Fatih Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarı organizasyonuna katılmıştı.

Benzama, Haseki Külliyesi yanındaki alanda düzenlenen iftar organizasyonunda, su ile orucunu açtıktan sonra yemeğini yemişti. Edilen duanın ardından, Fatih'te yaşayan Afrikalı futbolcular ile bir araya gelen Benzema, sonrasında alandan ayrılmıştı.

Bu sezon 36 maçta forma giyen Benzema, 37 gol atıp 13 de asist yaptı ve Avrupa gol krallığı yarışında iddialı konumunu sürdürdü.