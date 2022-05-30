Son dakika: Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly oldu

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Chelsea, kulübün ABD'li iş insanı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satışının tamamladığını açıkladı.

Chelsea'de yaklaşık 3 aydır devam eden satış süreci resmen tamamlandı.

İnternet sitesi üzerinden anlaşmaya duyuran Chelsea Kulübü, Roman Abramovich ve Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum arasında satış işlemlerinin tamamlandığı açıkladı.

Satış sürecinde 12 teklif alındığı, 4 yatırımcıdan 3'ünün son teklifi verdiği belirtildi.

CHESEA'NİN YENİ SAHİBİ TODD BOEHLY KİMDİR?

Amerikalı bir iş adamı olan Boehly'nin NBA devi Los Angeles Lakers, Amerikan Beyzbol Ligi takımı Los Angeles Dodgers ve Amerikan Kadın Basketbol Ligi Takımı Los Angeles Sparks'ta hisseleri bulunuyor. Boehly ayrıca 6 milyar dolarlık bir yatırım şirketi olan Eldridge Industries'in de yüzde 60'ına sahip.

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Boehly geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü video oyunu Fortnite'a da büyük bir yatırım yapmıştı.