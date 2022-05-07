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Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± sonrasÄ± Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan uygulanan yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduÄŸu Premier Lig devi Chelsea'yi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. BirÃ§ok iÅŸ insanÄ±nÄ±n giriÅŸimde bulunduÄŸu Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu.

KulÃ¼pten gece saatlerinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± Todd Boehly Ã¶nderliÄŸindeki bir yatÄ±rÄ±m fonu ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

3 ZENGÄ°N Ä°Åž ADAMI VE 1 YATIRIM ÅžÄ°RKETÄ°

Chelsea'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Todd Boehly Ã¶nderliÄŸindeki yatÄ±rÄ±m fonuna AmerikalÄ± Mark Walter ile Ä°sveÃ§li iÅŸ adamÄ± Hansjoerg Wyss (Ä°sveÃ§) isminde iki iÅŸ adamÄ±nÄ±n ve Clearlake Capital isimli bir yatÄ±rÄ±m ÅŸirketinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

4.25 MÄ°LYAR POUND

YatÄ±rÄ±m fonunun Chelsea'yi satÄ±n almak iÃ§in toplamda 4.25 milyar pound Ã¶deyeceÄŸi, bunun 2.5 milyar poundunun Ä°ngiltere'de dondurulmuÅŸ bir banka hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve Roman Abramovich'in sÃ¶z verdiÄŸi gibi Ukrayna'daki savaÅŸtan etkilenen Ã§ocuklarÄ±n hayrÄ±na kullanÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

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Geri kalan 1.75 milyar pound ise Chelsea'nin stadyumu Stamford Bridge'in yenilenmesinde, futbol akademisinde, kadÄ±n takÄ±mÄ±nda ve kulÃ¼bÃ¼n devam eden Ã§eÅŸitli yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda kullanÄ±lacak.

Ä°MZALAR ATILDI, MAYIS SONUNDA DEVÄ°R YAPILACAK

Chelsea ile Todd Boehly Ã¶nderliÄŸindeki yatÄ±rÄ±m fonu arasÄ±nda imzalarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti ve Premier Lig yÃ¶netiminin onayÄ± sonrasÄ±nda devir iÅŸleminin bu ayÄ±n sonuna kadar tamamlanacaÄŸÄ± belirtildi.

EN PAHALI FUTBOL KULÃœBÃœ

Toplamda 4.25 milyar pound karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen satÄ±ÅŸ sonrasÄ± Chelsea, futbol dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en pahalÄ± el deÄŸiÅŸtiren kulÃ¼bÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

ABRAMOVICH'Ä°N BORCUNU Ä°STEDÄ°ÄžÄ° HABERLERÄ° YALANLANMIÅžTI

Chelsea'ye geride kalan yÄ±llarda toplam 1.6 milyar poundu bulan bir miktarda borÃ§ veren Roman Abramovich'in satÄ±ÅŸtan gelecek paradan borcunu almak istediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Chelsea'nin internet sitesinden bir aÃ§Ä±klama yapan Abramovich'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, bu haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Rus milyarderin kulÃ¼bÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±ndan herhangi bir maddi beklenti iÃ§erisinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly kimdir?

AmerikalÄ± bir iÅŸ adamÄ± olan Boehly'nin NBA devi Los Angeles Lakers, Amerikan Beyzbol Ligi takÄ±mÄ± Los Angeles Dodgers ve Amerikan KadÄ±n Basketbol Ligi TakÄ±mÄ± Los Angeles Sparks'ta hisseleri bulunuyor. Boehly ayrÄ±ca 6 milyar dolarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi olan Eldridge Industries'in de %60'Ä±na sahip.

Boehly geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ video oyunu Fortnite'a da bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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