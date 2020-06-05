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GeriFutbol Son Dakika | Chelsea'den Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için dev transfer planı!
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Haber Giriş: 05.06.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

Son Dakika | Chelsea'den Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için dev transfer planı!

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Son Dakika | Chelsea'den Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için dev transfer planı!
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını söyledi.

Chelsea'nin şartlar oluştuğunda Uğurcan transferini tamamlayacağını söyleyen Lemi Çelik, "Uğurcan Çakır'ı Chelsea istiyor. 30 milyon Euro bedeli gözden çıkardı. Chelsea, Trabzonspor'un istediği ücreti ödeme yönünde karar verecek. Şu anda Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda en istekli takım Chelsea" dedi.

UĞURCAN PREMIER LIG'DE OYNAYABİLİR Mİ?

Lemi Çelik, Uğurcan Çakır'ın İngiltere'de oynamayı sağlayacak kriterlere sahip olduğunu vurgularken, "Uğurcan, Chelsea'de oynayabilir. Çünkü Uğurcan Çakır, milli takım kadrosuna aktif olarak yer alıyor. Milli takımda yedek kalsa dahi, Premier Lig'de oynama kriterini karşılıyor" sözlerini kullandı.(Ajansspor)

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