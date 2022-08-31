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Son Dakika: Chelsea'den 7 yıllık sözleşme! Wesley Fofana imzaladı...

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#Transfer#Chelsea#Wesley Fofana
Son Dakika: Chelseaden 7 yıllık sözleşme Wesley Fofana imzaladı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 15:48

Chelsea, Leicester City'nin 21 yaşındaki stoperi Wesley Fofana ile 7 yıllık sözleşme imzaladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester City forması giyen savunma oyuncusu Wesley Fofana ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Ada futbolunun en yüksek potansiyelli genç stoperleri arasında gösterilen ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea'yi tercih etti.

Kendisini Chelsea'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra kulübün resmi internet sitesine bir röportaj veren Wesley Fofana , "Geçtiğimiz iki gün benim için inanılmazdı. Çok mutluyum. Bu sabah takımla antrenmana çıktım. Rüya gibiydi. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Chelsea'den yapılan açıklamada transferin maddi detaylarına ilişkin resmi bilgi verilmezken, dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Wesley Fofana'nın 75 milyon Pound karşılığında Chelsea'ye imza attığını öne sürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Chelsea#Wesley Fofana

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