Son Dakika: Chelsea'den 7 yıllık sözleşme! Wesley Fofana imzaladı...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester City forması giyen savunma oyuncusu Wesley Fofana ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Ada futbolunun en yüksek potansiyelli genç stoperleri arasında gösterilen ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea'yi tercih etti.

Kendisini Chelsea'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra kulübün resmi internet sitesine bir röportaj veren Wesley Fofana , "Geçtiğimiz iki gün benim için inanılmazdı. Çok mutluyum. Bu sabah takımla antrenmana çıktım. Rüya gibiydi. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

BONSERVİS BEDELİ 85 MİLYON EURO

Chelsea'den yapılan açıklamada transferin maddi detaylarına ilişkin resmi bilgi verilmezken, dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Wesley Fofana'nın 75 milyon Pound karşılığında Chelsea'ye imza attığını öne sürdü.