Son Dakika: Chelsea - Villarreal maçına damga vuran an! Penaltı atışlarından sadece 1 dakika önce Kepa...

Spor Arena Detay - UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngiltere'nin Chelsea takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Villarreal karşılaştı.

Maçın 27. dakikasında Chelsea 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Havertz'in ceza alanına ortaladığı topu müsait pozisyondaki Ziyech ağlara gönderdi. İlk yarının son bölümünde hakem Sergei Karasev, itirazları nedeniyle Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'e sarı kart gösterdi.

SKORA DENGE GELDİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında skora denge geldi. Chelsea savunmasının uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Gerard Moreno, ceza alanında Dia ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümünde de iki takım skoru lehine değiştiremeyince şampiyonu belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

Chelsea'de Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic, Rüdiger atışları gole çevirirken, Havertz penaltıyı kaçırdı. Villarreal'de ise Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mandi ve Albiol fileleri havalandıramadı.

Chelsea, 1998'den sonra tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Londra ekibi, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında ise finalden eli boş ayrılmıştı.

KEPA HAMLESİ KUPAYI GETİRDİ

Chelsea teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, Villarreal ile oynanan UEFA Süper Kupası'nda uzun yıllar unutulmayacak bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın 119. dakikasında, penaltı atışlarını düşünerek Edouard Mendy'i oyundan aldı ve yerine Kepa Arrizabalaga'yı sahaya sürdü.

Penaltı atışlarında kalesini iki kez gole kapatmayı başaran İspanyol file bekçisi, Chelsea'nin UEFA Süper Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Kupanın gelmesiyle birlikte Thomas Tuchel bu hamlesi sebebiyle büyük övgü topladı.

Edouard Mendy ise yerine oyuna giren ve kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi olan takım arkadaşını kutlayan ilk isimlerden olarak büyük övgü aldı.

THOMAS TUCHEL NE DEDİ?

"Kepa penaltı kurtarışları açısından en başarılı oyuncumuz. Kaleci antrenörlerimiz ve analizcilerimiz, maçtan önce bu veriyi benimle paylaşmışlardı. Maçın penaltıları gitmesi halinde bu hamleyi yapacağımızı konuşmuştuk. Rastgele bir değişiklik yapmadık. Edouard Mendy'nin bu kararı kabul etmesi bizim açımızdan çok güzel bir hareket oldu."

EDOUARD MENDY NE DEDİ?

"Penaltılarda Kepa'nın oyuna girebileceğini yılbaşından bu yana biliyorum. Bugün bunu yaptı ve çok mutluyum. Kepa veya ben sahaya çıktığımızda takıma yardım etmek için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün ikimizin de katkısıyla Süper Kupa'yı almayı başardık.

KEPA ARRIZABALAGA NE DEDİ?

"Mendy ve takım harika bir iş çıkarttı. Yaptığımız değişiklik alışılmış bir durum değildi ancak şimdi boynumuzda madalyalarla şampiyonluk kutluyoruz. 119. dakikada oyuna girmem her zaman olabilecek bir durum değil. Edouard harika bir maç çıkardıktan sonra ben de girip işimi yaptım. O anda kaleye geçmeye hazırdım"

OYUNDAN ÇIKMAMIŞTI...

2019'da Wembley'de Manchester City ile oynanan Carabao Cup finali penaltılara gitmek üzereyken dönemin Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri, Kepa'yı oyundan alıp Willy Caballero'yu oyuna dahil etmeye hazırlanıyordu. Ancak oyuncu değişikliği işareti verildikten sonra Kepa, sahayı terk etmeyi reddetmişti.

Kepa'nın oyundan çıkmayı reddetmesi Sarri'yi öfkelendirmiş ve İtalyan teknik direktör sinirden daha maç bitmeden soyunma odasına gidecek noktaya gelmişti. Penaltı atışları neticesinde Manchester City maçı 4-3 kazanmış ve İspanyol kaleci, sadece Leroy Sane'in penaltısını kurtarabilmişti.

"HER ŞEY BİR YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Kepa Arrizabalaga, geçtiğimiz Temmuz ayında Player's Tribune'a verdiği röportajda 2019'da Carabao Cup finalinde yaşanan bu olay hakkında bu sözlerle özür dilemişti.

"Her şey büyük bir yanlış anlaşılmaydı. Bir kurtarış yaptıktan sonra bacağımda bir şey hissettim ve bir şey olmadığından emin olmak için fizyoterapistten yardım aldım. Her şeyden önce, takım olarak istediğimizi yakalayabileceğimizden emin olmak istedim. Birden Maurizio Sarri'nin Willy Caballero'yu ısınması için gönderdiğini gördüm. Devam edemeyeceğimi düşündü. Doğru ya da yanlış, niyetim sadece takıma yardım etmek için zaman harcamaktı. Beni oynamaya devam etmekten alıkoyacak ciddi bir problemim yoktu. İyi olduğumu, sakatlanmadığımı işaret etmeye çalıştım. Ama Wembley'de 80 binden fazla insanın önündeydik, bu yüzden Sarri tabii ki beni anlamadı. Dördüncü hakem tabelayı kaldırdığında, açıkçası ben çıkmalıydım ve gitmediğim için üzgünüm. Yanılmışım. Olayın içinde olan herkesten için özür dilerim. Kamuoyunda zayıflamış gibi görünen Maurizio Sarri için, bir takım arkadaşı ve harika bir profesyonel olan Willy için, tüm takım arkadaşlarım, Chelsea ve aynı zamanda her şeye katlanmak zorunda kalan taraftarlar için."

AYNISINI VAN GAAL DE YAPTI

Dönemin Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Kosta Rika ile oynanan kritik mücadelede aynı hamleyi yapmıştı. Karşılaşmada penaltı atışlarına geçilmeden bir dakika önce Louis Van Gaal, as kalecisi Jasper Cillessen'i çıkarıp yerine yedek kalecisi Tim Krul'u oyuna dahil etmişti. Tim Krul kurtardığı iki penaltıyla Hollanda'ya yarı finali getiren isim olmuştu.

CILLESEN'İN HABERİ YOKTU...

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Louis van Gaal, söz konusu tercihi ile ilgili soruları yanıtlamıştı. Tim Krul'u bu senaryo için hazırladıklarını ifade eden Van Gaal, "Tim Krul'a penaltı atışları için şans verebileceğimizi söylemiştik, ama bunu Cillessen'e söylemedik. Krul'un daha iyi bir tercih olduğunu düşündük" demişti.

EURO 2020 FİNALİNDE İŞE YARAMADI...

EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi olmuştu.

Major turnuvalarda penaltı travması bulunan İngiltere, İtalya karşısında kaybettiği finalde yine büyük bir talihsizlik yaşamıştı. İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in penaltı stratejisi filmleri aratmayacak şekilde işe yaramamıştı.

İngiltere adına kullanılan ilk iki penaltı atışında sırasıyla Harry Kane ve Harry Maguire gol atmayı başarırken, oyuna penaltı için dahil edilen Marcus Rashford ve Jadon Sancho ise meşin yuvarlağı filelere gönderememişlerdi. Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun kaçırdığı penaltıların ardından topun başına gelen Bukayo Saka da Gianluigi Donnarumma'yı geçemeyince kupa İtalya'nın olmuştu.