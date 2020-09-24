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GeriFutbol Son dakika | Chelsea, Rennes'den Edouard Mendy'yi transfer etti! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika | Chelsea, Rennes'den Edouard Mendy'yi transfer etti! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır...

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Son dakika | Chelsea, Rennes'den Edouard Mendy'yi transfer etti! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti. Rennes'in Uğurcan Çakır için 17 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Chelsea'nin Mendy için 25 milyon avro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

Mendy, geçen yıl transfer olduğu Rennes'te 33 karşılaşmada forma giyerken 31 gol yedi. 

Uğurcan Çakır için yeni teklif 17 milyon...
Uğurcan Çakır için yeni teklif! 17 milyon...

 

 

Son dakika | Chelsea, Rennesden Edouard Mendyyi transfer etti Trabzonsporlu Uğurcan Çakır...

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