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Son dakika | Chelsea, Rennes'den Edouard Mendy'yi transfer etti! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti. Rennes'in Uğurcan Çakır için 17 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Chelsea'nin Mendy için 25 milyon avro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.
Mendy, geçen yıl transfer olduğu Rennes'te 33 karşılaşmada forma giyerken 31 gol yedi.
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