Son Dakika: Chelsea, Middlesbrough maçına bilet satamayacak! Hükümeti kızdıran talep...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Middlesbrough ile oynayacağı FA Cup çeyrek final maçına bilet satamayacağını açıkladı.

Londra temsilcisi ayrıca sportif şartlarda eşitlik ilkesinden yola çıkarak Middlesbrough mücadelesinin seyircisiz oynanması yönünde İngiltere Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Federasyondan gelen cevapta, "Chelsea'nin talebinin farkındayız. Söz konusu talep, yarınki profesyonal maç yönetimi toplantısında değerlendirilecek." denildi.

HÜKÜMET SERT CEVAP VERDİ

İngiliz Hükümeti, Chelsea'nin Middlesbrough maçını seyircisiz oynamak için İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurmasına sert çıktı.

İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, "Chelsea'nın işleyişine devam edebilmesi için adeta zamanla yarışıyoruz. Tabi ki Chelsea'nin taraftarı önünde maç yapmasına karşı değiliz ancak söz konusu yaptırımlar çerçevesinde bilet satışından gelir elde etmelerine izin veremeyiz. Chelsea sıradan bir maçı birkaç bin taraftarının önünde oynayamama konusunda endişelenmek yerine kulübün savaş yanlısı biriyle bağlantısı olmayan birinin yönetimine geçmesi konusunda endişelenmeli." dedi.

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DEPLASMAN MAÇI İÇİN 10 SAATLİK YOLCULUK

Kulüp ayrıca, İngiliz hükümetinin Roman Abramovich'e uyguladığı yaptırımlar kapsamında deplasman bütçesini aşacağı gerekçesiyle Middlesbrough deplasmanına uçak yerine otobüsle gidecek.

Yaklaşık 850 km'lik yolu 10 saatlik otobüs yolculuğuyla gitmek zorunda kalan Chelsea'de Kai Havertz, "Bilet parasını ben öderim, bu sorun değil. Önemli olan maçlara bir şekilde gelmek. Dünyada deplasman maçlarına uçakla veya otobüsle gitmekten daha büyük dertler var." sözleriyle tepki gösterdi.